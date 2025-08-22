La afición del Santos burla a la policía militar y asalta a Neymar en el entrenamiento: "Si tu lloras..."

Son días difíciles para Neymar. El delantero no pudo contener el llanto y describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió el pasado domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera. "Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

Un auténtico infierno

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el ex seleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

Parecía que su regreso al Santos, debía servir para recuperar la felicidad, la motivación y su fútbol de cara al Mundial. Sin embargo, de momento, el exfutbolista del Barça vive un auténtico infierno en Brasil, tanto dentro como fuera del campo. Los resultados no están llegando, hasta el punto de que la afición empieza a pedir explicaciones.

Los aficionados del Santos invadieron el CT Rei Pelé como forma de protesta por la derrota por 6-0 que sufrió el equipo el domingo pasado , en duelo con el Vasco, por el Brasileirão y se encararon con Neymar y el director ejecutivo de fútbol, ​​Alexandre Mattos. Con petardos y gritos a la directiva y a la plantilla, la afición irrumpió rompiendo una de las puertas de acceso al parking del recinto.

La Policía Militar fue llamada rápidamente para contener el desorden, pero, incluso con la policía, los aficionados lograron burlar a los agentes y acceder al lugar donde los jugadores aparcan sus coches.

"Estamos tratando de cambiar las cosas", se escucha gritar a Neymar ante unos hinchas bastante exaltados.

"Si tu lloras..."

La principal queja de uno de los líderes de la afición se centró en el llanto tras la goleada . Neymar, conmovido tras la peor derrota de su carrera, abandonó la cancha del Morumbis entre lágrimas, siendo consolado por el entrenador rival, Fernando Diniz. un gesto que lejos de generar empatía ha indignado aún más a los seguidores.

"Eres la estrella de este equipo. Eres uno de los mejores jugadores del planeta. Si lloras, imagínate al resto de estos chicos. Si lloras, imagínate al resto de estos chicos, hermano. Si discutes con un aficionado, le darás a cualquiera aquí la oportunidad de discutir con un aficionado", le recriminó el portavoz de los hinchas según se puede ver en el vídeo grabado por Globo Esporte.

La postura del equipo también fue cuestionada por el portavoz de la afición, quien incluso llegó a calificarla de "bofetada en la cara" para los atletas. "Morumbi, con 55.000 habitantes, se están burlando de nosotros. Lo que está pasando aquí no es suficiente. Les puedo decir: 'Ah, ya sé, es violencia'. Hay que darles una bofetada en la cara con la mano abierta, esa es la realidad", dijo.

Los jugadores estuvieron presentes y escucharon las demandas de la afición. Exigieron una respuesta inmediata del equipo tras la goleada y una mejor actitud del equipo durante los partidos.

Ahora mismo, Santos ocupa la 15ª posición con 21 puntos , a sólo dos del descenso. Sus próximos rivales serán el Bahia y el Fluminense, dos equipos de la parte alta de la clasificación. Si no son capaces de darle la vuelta a esta racha negativa de resultados en las próximas semanas, podrían volver a posiciones de descenso, agravando aún más esta crisis y poniendo en serios apuros a Neymar..