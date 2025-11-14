Alerta Mbappé: abandona la concentración de la selección francesa y regresa a Madrid por lesión

Kylian Mbappé regresa este viernes a Madrid tras abandonar la concentración de la selección francesa, según ha informado la federación gala.

El delantero del conjunto blanco disputó los 90 minutos ante Ucrania y anotó dos goles, clasificando a su país de forma matemática para el Mundial de 2026.

Mbappé terminó el encuentro con una lesión de tobillo. Según el parte médico facilitado por la Federación Francesa, Mbappé sufre "una inflamación en el tobillo derecho" y será sometido a pruebas en cuanto regrese a Madrid.

El club español espera más información del cuerpo médico francés para determinar el tiempo estimado de recuperación. Aunque la lesión no parece grave, la zona afectada -el tobillo derecho- obliga a extremar cuidados debido a antecedentes de molestias similares.

Eduardo Camavinga también regresará a Madrid para ponerse a las órdenes de Xabi Alonso por culpa de una lesión muscular. Así lo confirmó el seleccionador francés, Descahamps, en al rueda de prensa posterior al triunfo galo ante Ucrania: "Camavinga volverá mañana a Madrid. Ha pasado unas pruebas y tiene molestias en el muslo, aunque no hay lesiones".

Ambos se pierden el encuentro que su selección disputará ante Azerbaiyán el próximo domingo.

Clasificación asegurada

Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia se aseguró ayer su boleto para el Mundial 2026 al golear a Ucrania 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, en París.

Durante muchos minutos incapaces de encontrar el camino del gol ante una Ucrania replegada atrás, los hombres de Didier Deschamps abrieron la lata con un penal convertido por Mbappé (55′).

Michael Olise (76′), Mbappé (83′) y Hugo Ekitike (88′) aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.