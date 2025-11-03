Alexander-Arnold revela que hará si marca un gol al Liverpool

El pasado mes de mayo, Arnold, uno de los futbolistas más importantes de la última década en el Liverpool, anunciaba el comienzo de una nueva etapa en el Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso. "El Real Madrid C. F. y el Liverpool FC han llegado a un acuerdo por el que Trent Alexander-Arnold queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2031", decía el comunicado.

Un fichaje que no sentó nada bien a los aficionados de los diablos rojos que siguen sin perdonar su "traición". Pero el destino no ha tardado en colocar al futbolista frente a su pasado. Trent Alexander-Arnold vuelve este martes a Anfield, solo cuatro meses después de su salida del Liverpool pero vistiendo la camiseta del Real Madrid. El lateral inglés, símbolo de los ‘Reds’ durante casi una década,

Ahora, el futbolista se sincera sobre este rencuentro donde los sentimientos estarán a flor de piel. "Pase lo que pase, mis sentimientos hacia el Liverpool no cambiarán", afirma el lateral de 27 años en una entrevista con Amazon Prime, cuando se le preguntó si una buena recepción en Anfield le daría paz. "Tengo recuerdos de allí que me durarán toda la vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará", añadió.

¿Que hará si marca?

Asimismo, el jugador del Real Madrid reveló que hará si marca un gol al club en el que militó desde su infancia. «Si marcara, no lo celebraría. No», respondió el defensa. Alexander-Arnold aún no ha marcado con el Real Madrid, ya que solo ha disputado cinco partidos esta temporada debido a una lesión.

El jugador de 27 años ha visto los dos últimos partidos del Real Madrid desde el banquillo tras recuperarse de una lesión en los isquiotibiales. Alexander-Arnold espera ser titular con el técnico Xabi Alonso , otro exjugador del Liverpool, y se prepara para un partido muy difícil.

"Cuando se anunció el sorteo, todos sabían que iba a suceder; estaba predestinado que ese partido se jugara. Será un partido muy difícil, y el ambiente y la recepción influirán en ello. Aunque últimamente no han obtenido buenos resultados, siguen siendo un equipo de fútbol de primer nivel, y nadie aquí piensa que vaya a ser un partido fácil", subraya.

Sobre cómo espera ser recibido por la afición en Anfield, Alexander-Arnold no tuvo dudas en su respuesta. "La forma en que me reciban dependerá de la decisión de los aficionados. Siempre amaré al club, siempre seré un hincha del club. Siempre estaré agradecido por las oportunidades y los logros que conseguimos juntos… me acompañarán siempre. Pase lo que pase, mi cariño por Liverpool no cambiará. Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida, y no importa cómo me reciban, eso no cambiará", sentencia.

El Real Madrid aventaja actualmente en tres puntos al Liverpool en la clasificación de la Liga de Campeones tras un inicio perfecto en la competición.