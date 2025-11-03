Ancelotti lee la cartilla a Vinicius por su reacción en el cambio del Clásico

Carlo Ancelotti dio este lunes la lista para los próximos amistosos de Brasil contra Senegal y Túnez. El seleccionador brasileño ha confesado que habló con Vinicius y que le leyó la cartilla por su reacción al ser sustituido en el Clásico ante el Barcelona. "Tenemos una muy buena relación con Vinicius y con el resto de jugadores. Cuando pasa algo, nos informamos. Hablamos con él por su reacción. Le he dicho lo que pensaba, que había cometido un error, él entendió el error y me parece que pidió disculpas. El tema está resuelto", decía el extécnico del Real Madrid sobre el que ha sido su futbolista.

En la previa del partido de los blancos en Anfield, le han preguntado a Dean Huijsen por cómo había sido la reunión con Vinicius en la que se disculpó con sus compañeros, y el central, igual que Xabi, le ha quitado hierro al asunto. "Si te digo la verdad, en la prensa se escribe mucho y habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, le parecía justo, es un compañero increíble, muy buena gente. No pasa nada, estas cosas pasan en el fútbol", decía el futbolista del Real Madrid.