El año perfecto de Filipe Luis

Cuando Filipe Luis abandonó el Atlético de Madrid para regresar a Brasil y jugar en Flamengo estaba a punto de cumplir 35 años. Sentía que ya era el momento de volver a casa y de cerrar algunas cuentas pendientes con el fútbol. Entre ellas estaba ganar la Copa Libertadores. En apenas cuatro años y medio le dio tiempo a ganarla dos veces. Ganó también el Brasileirão, la Copa de Brasil, la Supercopa y la Copa Sudamericana.

Se retiró en enero de 2024 y apenas ocho meses después ya estaba dirigiendo al equipo. No imaginaba entonces que en tan poco tiempo se convertiría en uno de los mejores técnicos de la historia de Flamengo, a la altura de uno de sus maestros, el portugués Jorge Jesús. La semana pasada Filipe y Flamengo cerraron una temporada casi perfecta. En cinco días consiguieron el título de la Copa Libertadores contra Palmeiras y la Liga brasileña, en la que el equipo de São Paulo también era su gran rival. Cayeron en octavos en el Mundial de Clubes y en la Copa de Brasil, pero todo lo demás han sdo títulos. Consiguieron también la Supercopa brasileña y el campeonato carioca.

Las siete últimas ediciones de la Copa Libertadores las han ganado equipos brasileños. Algo para lo que Filipe Luis encuentra una explicación. «Es gracias al poder económico, no tengo dudas. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar títulos. Hoy en Brasil hay clubes que tienen el mismo poder de clubes europeos. Tenemos jugadores que han tenido ofertas de más dinero de equipos europeos y Flamengo logró retenerlos. No te garantiza ganar, pero con mejores jugadores, tienes más probabilidades», explicaba unos días antes de disputar la final contra Palmeiras.

Uno de esos jugadores que tenín ofertas económicamente más elevadas es Saúl, excompañero de Filipe Luis en el Atlético y que, como su ahora entrenador, abandonó el Atlético para ganar títulos con Flamengo.

Saúl es el segundo español que gana la LIbertadores, Antes lo hizo el defensa Pablo Marí, también con Flamengo. Filipe se ha convertido en el octavo hombre que gana la Libertadores como entrenador y como jugador.

En el entorno del Atlético muchos lo ven ya como el sustituto de Simeone, pero él sólo piensa en renovar con Flamengo y muestra su admiración hacia el Cholo. «Todo el mundo sabe el cariño que tengo por él. No solo me ha mejorado como futbolista, me ha cambiado la forma de pensar, me hizo una persona más competitiva y ambiciosa», reconoce.