Ansu Fati recupera la sonrisa: gol a los 37 segundos de su debut en la Ligue1 y doblete decisivo en el Mónaco - Metz

Ansu Fati ha recuperado la sonrisa en la última semana en el Mónaco. El joven delantero, cedido por el Barcelona, marcó el pasado jueves en la Champions contra el Brujas, un tanto intrascendente porque el conjunto belga vencía 4-0. Pero los goles son “alimento” para Ansu para recuperar la confianza, y también la palabra que mejor le define como futbolista. La mayor cualidad del atacante español es que tiene gol, y eso en el fútbol vale mucho. Después del tanto de la Champions, le tocaba debutar en la Ligue1. No pudo hacerlo de mejor manera: a los 37 segundos de saltar al verde (lo hizo tras el descanso), logró el 2-1 para el Mónaco ante el Metz, metiendo la puntera para rematar un centro.

Y en el minuto 83, de cabeza, logró el 3-2, que desató a los suyos para llegar al 5-2 final.

El problema que ha tenido Ansu han sido las lesiones, que le llevaron a una pérdida de confianza. Su irrupción en el Barcelona fue tremenda. Fue el jugador que entusiasmó al Camp Nou en un momento de crisis, incluso heredó el "10" de Messi antes que Lamine Yamal cuando se fue. Demasiada presión, tal vez, y todo se le hizo una montaña. Antes de tener ese número, una lesión de rodilla, en noviembre de 2020, se le fue complicando y estuvo casi un año de baja. Ya no volvió a ser el mismo, por mucho que Xavi sí le diera minutos (1.827) en la campaña 2022/23, aunque casi siempre entrando desde el banquillo. Después se fue cedido al Brighton, pero las lesiones musculares no desaparecían. Ha sido el único futbolista que se le “resistió” a Flick y por eso se ha ido también a préstamo al Mónaco este curso.

Todavía no había jugado porque en el club del Principado querían tener calma con él, ponerlo en forma para evitar más problemas físicos, pero ya ha llegado su momento. No hay que olvidar que sólo tiene 22 años (cumple 23 el 31 de octubre). Si logra tener continuidad, calidad le sobra... Y gol.