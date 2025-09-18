Apelación no escucha a los árbitros y mantiene la sanción a Huijsen, del Real Madrid

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid CF tras la expulsión del jugador Dean Huijsen en el partido contra la Real Sociedad disputado en Anoeta. La sanción queda así ratificada, después de que el club blanco intentara que se retirara la tarjeta roja mostrando pruebas videográficas y argumentando precedentes similares.

Y después de que en el vídeo del Comité Técnico de Árbitros se asegurase que el colegiado se equivocó en la apreciación de la jugada. Son explicativas, pero no influyen, por la visto a la hora de cambiar decisiones. El acta arbitral es lo que continúa mandando y el defensa no jugará contra el Espanyol

El Comité, firme

En su resolución, el Comité afirma que “no aprecia vulneración alguna de los principios de tipicidad, proporcionalidad o seguridad jurídica invocados por el Real Madrid CF. La realidad fáctica que alega el club no puede darse por acreditada, pues, como se ha expuesto, de la práctica de la prueba videográfica la jugada admite distintas interpretaciones, incluida la realizada por el árbitro en el acta arbitral. En consecuencia, la apreciación arbitral no puede calificarse de errónea en los términos exigidos para estimar la existencia de un error material manifiesto

Además, el Comité recuerda que “por la misma razón, tampoco procede cuestionar la aplicación del artículo 118.3 del Código Disciplinario, que consagra la inapelabilidad de las decisiones arbitrales en el orden técnico. Lejos de constituir un supuesto de subsunción normativa incorrecta, nos hallamos ante una valoración técnica plausible y, por tanto, no revisable en esta vía disciplinaria ”.

El Real Madrid también hizo referencia al caso del jugador Antony, del Real Betis, cuya sanción fue retirada en una resolución anterior, también apoyada en una prueba videográfica. Sin embargo, el Comité de Apelación afirma en este caso que “debe señalarse que no corresponde a este Comité de Apelación valorar ni comparar resoluciones dictadas en otros procedimientos distintos, máxime cuando el asunto citado no fue conocido por este órgano. En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación acuerda el recurso formulado por el Real Madrid confirmando el acuerdo impugnado

La decisión final del Comité de Apelación es “acordar el recurso formulado por el Real Madrid confirmando el acuerdo impugnado”.