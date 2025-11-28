Araujo, baja de última hora en el Barça antes de recibir al Alavés

Las lesiones se han convertido en un auténtico problema para Hansi Flick que pierde a otro de sus hombres clave para el encuentro de este sábado. El Barcelona ha realizado la última sesión de entrenamiento antes de medirse al Alavés con la baja del central uruguayo Ronald Araujo.

El club no ha explicado los motivos de la ausencia de uno de los capitanes del primer equipo, por lo que será el técnico Hansi Flick quien dará más detalles sobre el estado físico del futbolista en la rueda de prensa de este mismo viernes.

La ausencia de Araujo se suma a las bajas ya conocidas por lesión de Fermín López, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y de Marc-André ter Stegen.

Pedri podría recibir el alta

En el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Pedro González 'Pedri' se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros por segundo día consecutivo, por lo que es probable que reciba el alta médica de la lesión muscular que le ha impedido jugar en el último mes y esté disponible para enfrentarse al conjunto vitoriano en el Spotify Camp Nou.

Los futbolistas del filial Dro, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Eder Aller han completado la sesión junto con los futbolistas disponibles del primer equipo.