La arenga de Alexis Sánchez para impulsar a un Sevilla en horas bajas

Que el Sevilla FC está lejos de sus mejores años es algo público y notorio. Sin embargo, precisamente en estos momentos complicados, la llegada de algunos jugadores puede suponer un punto de inflexión. Aunque también sean futbolistas que no se encuentran en el 'prime' de su carrera. Y es que la grandeza no se pierde.

Uno de esos futbolistas es Alexis Sánchez, jugador que en la década pasada estuvo un tiempo codeándose con los cinco o seis mejores del mundo y que, a sus 36 años, regresa a la Primera División en el club hispalense. El otrora apodaodo 'Niño Maravilla' chileno fue presentado hoy y dejó una declaración de intenciones: "El club tiene que pelear por demostrar su grandeza, aunque ahora esté mal, y yo vengo a poner la mentalidad de ir hacia delante e intentar ganar siempre", ha afirmado.

De hecho, compara la situación actual del cuadro de Nervión con su llegada al Inter de Milán, que llevaba más de una década sin levantar un título cuando él firmó: "Es mucho tiempo para un equipo grande, pero después de mi llegada gané cinco títulos allí. Aquí auguro un año lindo, porque el ambiente del grupo es bueno", continuó.

Definiéndose como "más maduro" y dejando claro que la edad "es sólo un número", tiró también de su carácter ganador y emplazó a esperar a final de temporada: "Ahí se verá cuál ha sido el rendimiento". Además, considera que puede enseñar a los más jóvenes del plantel: "Suelo exigir mucho a los jóvenes porque el fútbol pasa rápido y, cuando sean exjugadores, añorarán su época de futbolista", ha continuado.

"Estoy preparado para ayudar y exigir a mis compañeros", ha sido su último mensaje. Tiene trabajo por delante pero, como se decía al principio de estas líneas, la grandeza no se pierde. El Sevilla afronta un momento institucional muy complicado. Este verano ha gastado apenas 250.000 euros en fichajes, mientras que ha debido vender a Badé, Lukebakio y Stanis Idumbo, entre otros, por un importe total de 55 millones.

En la tabla, el equipo es duodécimo con tres puntos en otros tantos partidos. Lejos quedan los años de levantar títulos. Pero Alexis Sánchez, junto a otros como Azpilicueta, puede ayudar a darle la vuelta a la situación de un grande del fútbol español.