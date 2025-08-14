Arne Slot: "Esta Premier va a ser más dura que nunca"

Arne Slot, entrenador del Liverpool, aseguró que esta Premier League va ser "más dura que nunca" por los refuerzos que han tenido sus competidores. Slot asumió como entrenador del Liverpool en junio de 2024, en sustitución a Jurgen Klopp. Su primer año fue exitoso al conseguir la vigésima liga del club, sin embargo, la campaña también dejó una temprana eliminación en la Champions League y signos de desgaste físico en el tramo final, lo que llevó a una profunda reestructuración de la plantilla.

Los 'Reds' defenderán el título conseguido el año pasado tras un mercado veraniego en el que se han gastado más de 300 millones en fichajes como los de Florian Wirtz (125), Hugo Ekitiké (85), Milos Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) y la última incorporación Giovanni Leoni (30), mientras que han ingresado casi 200 millones por las ventas de Luis Díaz (70), Darwin Núñez (53), Jarrell Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10) y Nathaniel Phillips (3,5). El objetivo de Slot es dotar de mayor profundidad y competitividad al plantel para afrontar una campaña con Premier, Champions, FA Cup y Community Shield.

"Hay muchos equipos que pueden ganar la liga, no digamos ya ganarla dos veces seguidas o ganarla dos veces en cinco años, como hicimos nosotros o como hizo el City, que incluso la ha ganado más veces", dijo Slot este jueves en rueda de prensa antes del debut de este viernes contra el Bournemouth. "Va a ser más dura que nunca, porque nuestros competidores han traído grandes futbolistas", añadió el holandés.

La última vez que el Liverpool revalidó el título de campeón fue hace más de 40 años, en la temporada 1983-1984, cuando el equipo dirigido por Joe Fagan completó un triplete histórico con la Copa de la Liga y la Copa de Europa.

En cuanto a sus competidores, el Manchester City se ha gastado desde invierno más de 300 millones en fichajes, incluyendo los de Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y Rayan Cherki, el Arsenal ha firmado a Martín Zubimendi, Noni Madueke y Viktor Gyökeres, y el Chelsea a Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens y Jorrel Hato, entre otros. Tácticamente, Slot ha implementado un estilo que prioriza el control de balón y la presión alta, con laterales ofensivos como pieza clave, y planea rotar más jugadores para evitar el desgaste que sufrió en el tramo final del curso pasado.