Asencio, duda ante el Girona por una gastroenteritis

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio se ausentó del último entrenamiento antes de la visita al Girona en la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports debido a una gastroenteritis, por lo que es duda para formar parte de la convocatoria.

Una lista en la que no estarán Dean Huijsen, aún sin entrenar con el grupo por una sobrecarga en el muslo izquierdo que ya le impidió jugar en Atenas ante Olympiacos; Dani Carvajal, recuperándose de una artroscopia en la rodilla derecha; y David Alaba, con molestias musculares.

Asencio, ahora duda para el próximo encuentro, fue en Atenas el único central sano de la primera plantilla, aunque Xabi Alonso recibió dos buenas noticias en el entrenamiento de este sábado: Antonio Rüdiger y Éder Militao se ejercitaron de nuevo con el grupo y apuntan a reaparecer.

El alemán no tiene minutos desde septiembre, cuando sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda; mientras que Militao se lesionó hace 11 días en el aductor mayor de la pierna derecha durante un partido con Brasil.

Además, Thibaut Courtois repitió presencia sobre el césped, confirmando su mejora del proceso vírico que le apartó del duelo ante Olympiacos; al igual que Franco Mastantuono, quien no juega desde el 1 de noviembre debido a una pubalgia que ha ido remitiendo y que le permite volver a la dinámica de grupo.

Con la duda de Asencio, las bajas confirmadas de Huijsen, Carvajal y Alaba, y las recuperaciones de Courtois, Rüdiger, Mastantuono y Militao, Xabi Alonso prepara la visita al Girona en Liga, en la que necesita volver a sumar los tres puntos, tras dos empates consecutivos que le han hecho perder cuatro de los cinco puntos de ventaja en el campeonato sobre su principal perseguidor, el FC Barcelona.