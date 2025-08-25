Así fue la gira del Barcelona Femenino en México antes del inicio de la temporada

El Barcelona volvió a comprobar en México que su magnetismo traspasa fronteras. Durante una semana, las campeonas de España transformaron Monterrey y Ciudad de México en auténticas fiestas del fútbol, cerraron su tercera gira consecutiva en el país con dos triunfos que sirvieron de ensayo general antes del inicio oficial de la temporada.

Los partidos en Monterrey y Ciudad de México

El primer desafío de la gira llegó el 22 de agosto en Monterrey, en el Estadio Universitario. El duelo ante las Estrellas de la Liga MX Femenil estuvo marcado por una tormenta eléctrica que retrasó más de dos horas el inicio. Pese a las complicaciones, más de 14.000 aficionados se mantuvieron en las gradas para ver un 2-2 en tiempo reglamentario. Caroline Graham Hansen y Aitana Bonmatí firmaron los goles azulgranas, antes de que los penaltis diera la victoria al Barça por 4-3, con actuaciones destacadas de Alexia Putellas y Cata Coll.

Duelo de las Estrellas: FC Barcelona - Liga MX Femenil Francisco Guasco Agencia EFE

Dos días después, el Barcelona se presentó en Ciudad de México para enfrentar al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes. En un ambiente casi lleno, con 26.165 espectadores, el Barça se impuso 2-1 con los tantos de Claudia Pina y Salma Paralluelo. El gol local fue obra de Scarlett Camberos, que mantuvo la emoción hasta el final. El partido tuvo un componente especial con el reencuentro frente a las exazulgranas Sandra Paños y Bruna Vilamala, ahora en filas americanistas.

Ambos encuentros confirmaron el atractivo global del Barça Femenino y la competitividad creciente del fútbol mexicano. Más allá de los resultados, la gira ofreció un nivel de exigencia propio y reforzó la preparación del equipo de Pere Romeu antes de iniciar su defensa del título liguero.

Lo que viene para el Barça

Más de 40.000 aficionados sumados entre Monterrey y Ciudad de México acompañaron a un Barcelona que también dejó huella fuera del campo con actos institucionales, entrenamientos abiertos y actividades con patrocinadores. "El objetivo era sumar minutos y preparar la temporada", destacó Pere Romeu.

Con dos victorias y una conexión reforzada con la afición mexicana, el Barça cerró su pretemporada invicto y ya tiene la mirada puesta en el inicio oficial de la Liga. Su primer compromiso será el sábado 30 de agosto en el Estadi Johan Cruyff ante el Alhama CF El Pozo, un estreno que marcará el comienzo de la defensa del título de campeonas de España.