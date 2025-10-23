Así fue el original homenaje que el Eintracht Frankfurt le rindió a Diogo Jota en su partido contra el Liverpool

Durante el partido de Champions League entre el Eintracht Frankfurt y el Liverpool FC, el equipo alemán sorprendió con un gesto cargado de simbolismo: el nombre de Diogo Jota, recientemente fallecido, apareció en el marcador digital del estadio, junto a la lista de suplentes del Liverpool, con el dorsal 20.

Aunque Jota no formaba parte del Eintracht ni hubo anuncio oficial relacionado con el club, la inclusión fue interpretada como un tributo visual al delantero portugués, posiblemente en reconocimiento a su trayectoria, estilo de juego y el vínculo emocional que dejó en el fútbol europeo.

El gesto generó emoción y confusión inicial entre los aficionados, al ver su nombre junto a figuras como Mohamed Salah y Mac Allister, pero pronto fue entendido como un homenaje silencioso que trascendía lo deportivo.

Desde el entorno del Eintracht no se ha emitido una declaración oficial, pero el detalle no pasó desapercibido. En una noche de competición continental, el club alemán eligió rendir homenaje a Jota de forma discreta pero poderosa, recordando que el fútbol también es memoria, respeto y legado.

El gesto fue celebrado por seguidores de ambos equipos, que lo interpretaron como una muestra de solidaridad y humanidad en medio del dolor por la pérdida de un jugador querido.