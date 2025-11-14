Así es Luis Rubén: el tío que lanzó huevos a Rubiales y actor de "La que se avecina" o "Cuéntame"

Luis Rubén Rubiales, tío del ex presidente de la Federación Luis Rubiales, fue detenido ayer por la Policía Nacional tras lanzarle huevos en la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Según han confirmado fuentes policiales, los agentes se personaron en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al ex mandatario del fútbol español. Con su lanzamiento, el detenido dañó una pantalla que se encontraba en la parte de detrás. Luego la Policía procedió a su detención a su detención por un presunto delito de daños. Un incidente por el que Rubiales ha decidido no presentar denuncia.

"Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena", afirmó el expresidente de la RFEF tras el incidente. "Yo no puedo pensar ahora mismo en eso. Yo estoy ahora mismo atendiendo a la gente con respeto, con educación, y tengo ganas de ver a mis hijas, que sé que lo han pasado mal", añadió. "Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado... Pero bueno, lo que puedan decir ya es que... la verdad es la verdad", sentenció.

¿Quién es Luis Rubén?

Según adelanta la cadena Cope, el agresor, Luis Rubén Rubiales López, es tío del expresidente y tiene una edad similar. Es actor de profesión y ha participado en numerosas series de éxito en España, como 'Cuéntame', 'El secreto de Puente Viejo', 'El ministerio del tiempo', 'Gigantes' y, la más conocida, 'La que se avecina'.

También ha participado en varios anuncios publicitarios.

Publicidad en la que aparece Luis Rubén "X"

Según el citado medio', el móvil del ataque es un "arrebato familiar". Luis Rubén vive con su madre de 90 años, abuela de Rubiales, quien al parecer "lo está pasando mal" por la ruptura total entre las dos ramas de la familia. Este gesto habría sido una forma de escenificar el conflicto y dejar en ridículo al expresidente.

El clan de los líos

Un rocambolesco incidente que se suma a los escándalos de un clan familiar totalmente roto. De hecho ya mantuvo una guerra abierta con su tío Juan Rubiales, a quien demandó y para quien llegó a pedir hasta seis años de cárcel.

Juan Rubiales es periodista de profesión y durante casi 25 años ejerció como reportero en Antena 3. El 2 de noviembre de 2017 sufrió un infarto durante una cobertura desde Soto del Real, cárcel en la que se encontraban recluidos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium. Su estancia en Antena 3 acabó un año después cuando su sobrino fue elegido presidente de la RFEF y Luis Rubiales apostó por él para convertirse en su hombre de confianza en el nuevo cargo. Durante años Juan fue poco menos que la mano derecha de su sobrino en la Federación. En 2020, Juan Rubiales vio cómo su sobrino decidió situarlo en un segundo plano en el organigrama de la Federación. Y dos años después, el 30 de mayo de 2022, Juan Rubiales cogió una baja por depresión y declaró de forma voluntaria ante el fiscal José Miguel Alonso denunciando una situación de acoso psicológico y mobbing. Era la confirmación definitiva de la ruptura entre los dos familiares.

Posteriormente, el expresidente de RFEF, interpuso una querella contra él, acusándole de desvelar información confidencial del organismo. El juez concluyó que no había indicios para imputar a Juan Rubiales por un delito de descubrimiento de secretos empresariales.

Juan asegura que las relaciones empezaron a torcerse porque empezó a llamarle por su nombre de pila y no como "presidente". "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente", aseguró en una entrevista.

Ahora un nuevo bochorno familiar ha colocado en la picota al ex mandatario del fútbol español.