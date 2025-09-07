Así ha sido el mejor gol en la historia de la selección española: lo ha marcado Merino a Turquía

El segundo gol de todos los que metió España es para regodearse: para disfrutarlo como un tanto artístico, que busca la belleza y para describirlo objetivamente como hizo en X Míster Chip:

Unai (1 toque)

Huijsen (1)

Zubimendi (5)

Porro (2)

Lamine (2)

Le Normand (5) Unai (3)

Huijsen (2)

Unai (2)

Le Normand (4)

Merino (4)

Le Normand (2)

Porro (3)

Le Normand (2)

Zubimendi (5)

Nico (2)

Cucurella (2)

Huijsen (2)

Zubimendi (6)

Pedri (2)

Cucurella (2)

Pedri (3)

Cucurella (1)

Nico (1)

Oyarzabal (1)

Merino (1), contaba el colaborador de Onda Cero.

En total: 25 pases, 66 toques de balón y 75 segundos de posesión ininterrumpida en una jugada en la que han participado los 11 jugadores españoles, que se ha iniciado en la portería propia y ha terminado en la red rival sin que la toque ningún jugador turco».

Un gol en el que la jugada va aumentando de velocidad hasta terminar a un ritmo de vértigo en el área rival, sin que la defensa turca fuese capaz de, ni siquiera, acercarse a la pelota ni sospechar quién iba a ser el futbolista que acabase rematando a puerta.