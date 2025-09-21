Así ha sido el penalti de Raíllo por mano... Y así lo falló Julián Álvarez en el Mallorca - Atlético

El Atlético juega la quinta jornada de Liga en Mallorca. Recuperó a algunos jugadores respecto al duelo del pasado miércoles en la Champions contra el Liverpool, en el que perdió en el último segundo, 3-2, después de igualar un 2-0: Hancko como lateral izquierdo y Julián Álvarez en la delantera. Los dos fueron protagonistas en la primera parte.

Un lanzamiento del eslovaco golpeó en el brazo de Raíllo y el colegiado, José Hernández Maeso, no dudó en pitar penalti. El jugador mallorquinista decía que no constantemente, que tenía la mano pegada al cuerpo. El central se lanzó al suelo para taponar el tiro y al intentar recoger el brazo, el balón, que iba a portería, le pilla en la trayectoria. Desde el VAR no corrigieron la decisión del colegiado de campo.

El responsable de lanzarlo fue Julián Álvarez, y...

El argentino no tiró la pena máxima del todo mal, a su lado derecho, pero tampoco era un chut impecable, porque iba a media altura y no demasiado fuerte. Leo Ramón adivinó la dirección y logró un paradón. Al descanso se mantuvo el 0-0 gracias al guardameta, principalmente.