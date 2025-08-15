Así ha sido el primer entrenamiento de Mastantuono con el Real Madrid: ¡Buenas sensaciones...!

El argentino Franco Mastantuono, que fue presentado el jueves -al cumplir la mayoría de edad- como jugador del Real Madrid, se entrenó este viernes por primera vez con sus nuevos compañeros a las órdenes de Xabi Alonso.

El joven futbolista argentino, que en la emocionada jornada de presentación aseguró que tenía muchas ganas de comenzar a trabajar con la plantilla madridista, completó su primera sesión con el conjunto blanco, que prepara el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, fijado para las 21.00 horas del martes. Mastantuono que llegó conduciendo su propio coche ha dejado muy buenas sensaciones en la primera jornada de trabajo con sus compañeros.

Según informa el club, los franceses Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, el brasileño Endrick y el inglés Jude Belllingham continúan con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones que les tienen apartados de la disciplina del grupo.

Los pupilos de Xabi Alonso, incluido el uruguayo Fede Valverde, que no participó en el amistoso ante el Tirol por una sobrecarga, empezaron con trabajo en el gimnasio y vídeo con análisis táctico, y posteriormente, en el terreno de juego de la ciudad deportiva de Valdebebas, completó una sesión intensa con movimientos de combinación llegadas, disparos y partidos de cinco contra cinco.