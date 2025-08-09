El Atlético derrota al Newcastle (0-2): Julián y Baena, el comienzo de una gran amistad

La última prueba del Atlético de Madrid antes del estreno oficial en Liga vivió el primer gol de la que promete ser una de las sociedades de la temporada. Baena y Julián Álvarez se encontraron en una contra en la segunda parte para doblegar al Newcastle. Castigó el equipo español un córner a favor de los ingleses. Los locales estuvieron perezosos en el regreso y Johnny lanzó a Julián, que arrancó desde su campo y en todo momento tuvo en su radar a Baena, con pequeños vistazos a un lado. Lo cierto es que el pase para el nuevo fichaje no fue bueno, pero éste lo mejoró para devolver la pelota al argentino y que pudiera marcar a placer y romper un marcador que hasta ese momento estaba en el aire.

Porque en la primera parte, hubo alternativas. El Atlético se mostró peligroso cuando pudo presionar bien, pero vulnerable en las acciones aéreas. Elanga fue una pesadilla para una de las incorporaciones rojiblancas, el lateral izquierdo Ruggeri, y Joelinton tuvo hasta cuatro remates de cabeza que no supo dirigir. La gran oportunidad de los madrileños la tuvo Giuliano, con un tiro muy cruzado, y los detalles los puso Almada. Salió de inicio hasta con cinco fichajes el Cholo, pero en el minuto 60 hubo cambios masivos, los once a la vez. Es pretemporada y los jugadores todavía no están en forma, de ahí que las conclusiones que se puedan sacar no sean para nada definitivas.

Si Baena y Julián apenas se acaban de conocer, Sorloth y Griezmman se conocen perfectamente y nada más salir se inventaron el 0-2 definitivo, con cambio de papeles. Fue el gigante nórdico el que hizo la jugada para asistir al francés, que resolvió de maravilla con el exterior de la bota izquierda.

Un lujo del francés, el referente las últimas temporadas, futbolista histórico del Metropolitano que este curso en principio tendrá un papel más secundario, lo que no quiere decir que no vaya a ser importante. Con sus 34 años, puede que menos (minutos) sea más (rendimiento). El Atlético fue muy superior en la segunda parte, antes y después de los cambios.

0-Newcastle: Pope, Ashby, Lascelles, Botman, Livramento; Trippier, Tonali, Joelinton; Gordon, Barnes y Elanga.

También jugaron: Murphy, Harrison, Neave, Shahar.

2-Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Gallagher, Johnny, Almada, Baena y Julián Álvarez.

También jugaron: Musso, Pubill, Nahuel, Lenglet, Javi Galán, Koke, Jano, Seidu, Carlos Martín, Griezmann y Sorloth.

Árbitro: Jarred Gillett. Amonestó a Hancko, Seidu y Jano.

Goles: 0-1 (50'): Julián Álvarez. 0-2 (63'): Griezmann.