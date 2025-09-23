Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

El Atlético de Madrid juega contra el reloj y contra sí mismo en el arranque más difícil de la era Simeone. Con apenas una victoria en cinco jornadas, el equipo rojiblanco necesita reencontrarse con el triunfo para frenar las dudas y llegar con aire al inminente derbi frente al Real Madrid. Enfrente estará un Rayo Vallecano que, pese a su irregularidad, se mantiene a un solo punto de distancia y llega con la ambición de aprovechar las grietas de su vecino para dar un golpe anímico en LaLiga EA Sports.

El Atlético busca oxígeno en su estadio

El conjunto de Diego Simeone atraviesa un arranque liguero preocupante, con solo seis puntos de quince posibles y una sensación de fragilidad poco habitual en la era del técnico argentino. Las bajas han condicionado al equipo, especialmente en defensa, y la falta de contundencia en ataque ha acentuado las dudas en torno al proyecto. Pese a ello, el Metropolitano sigue como un refugio donde los rojiblancos apenas han cedido derrotas en los últimos años.

Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Pablo Barrios aparecen como nombres clave para revertir la dinámica. El delantero argentino, señalado tras fallar un penalti en Mallorca, tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con el gol. Griezmann, por su parte, busca recuperar protagonismo ofensivo, mientras que Barrios se ha consolidado como uno de los jugadores más inspirados en este inicio. Todo apunta a que el Atlético necesita un triunfo convincente para recuperar confianza antes del derbi ante el Real Madrid.

El Rayo quiere sorprender en el Metropolitano

El equipo de Íñigo Pérez llega al derbi con cinco puntos y la necesidad de cortar una racha de más de una década sin vencer al Atlético. Su arranque ha sido irregular, con una victoria en la primera jornada y después dos empates y dos derrotas que le mantienen en la parte baja de la tabla. Aun así, el vestuario franjirrojo se aferra a su espíritu de 'matagigantes' y a la posibilidad de dar un golpe en casa de un rival.

Sergio Camello y Jorge de Frutos, ambos centenarios con la camiseta rayista, se perfilan como referencias ofensivas junto a Álvaro García, que suele crecer en este tipo de escenarios. El entrenador ha insistido en la importancia de reforzar la defensa, un sector golpeado por las bajas, y de ser letales en las transiciones. El Rayo, que no renuncia a jugar con valentía, confía en aprovechar las dudas rojiblancas para llevarse algo positivo del Metropolitano.

Horario y dónde ver por TV el Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

El derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se disputará el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas (hora peninsular española). El partido podrá seguirse en directo a través de Movistar+ LaLiga.

La cobertura completa del encuentro, con la previa, el minuto a minuto y las reacciones posteriores, estará disponible en LARAZON.es.

Posibles alineaciones