Directo
Atlético de Madrid - Real Oviedo, en directo hoy: jornada 14 de LaLiga EA Sports
Los rojiblancos, espoleados por el triunfo ante el Inter, buscan seguir recortando puntos con la cabeza de la tabla
Última hora del Atlético de Madrid - Real Oviedo: jornada 14 de LaLiga EA Sports, en vivo online
El reencuentro de las leyendas ✨
La tabla de posiciones antes del choque
El Atlético de Madrid llega instalado en la parte alta de LaLiga con 28 puntos tras 8 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, consolidado en plazas de Champions. El Real Oviedo, en cambio, ocupa el último lugar con apenas 9 puntos y un balance de 2 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.
El Atlético ya está en su casa 📍
La llegada del Oviedo al Metropolitano 📍
También tenemos la alineación del Real Oviedo
Ellos son los once elegidos por Luis Carrión:
- Escandell (13)
- Nacho Vidal (22)
- Costas (4)
- Carmo (16)
- Alhassane (3)
- Colombatto (11)
- Dendoncker (20)
- Hassan (10)
- Cazorla (8)
- Viñas (9)
- Rondón (23)
Ya tenemos la alineación del Atlético de Madrid
Ellos son los once elegidos por Diego Simeone:
- Oblak (13)
- Molina (16)
- Lenglet (15)
- Hancko (17)
- Marc Pubill (18)
- Gallagher (4)
- Baena (10)
- Koke (6)
- Nico González (23)
- Griezmann (7)
- Sørloth (9)
Palabras de Luis Carrión 🎙️
Oviedo: Último entrenamiento previo al partido de hoy 🔥
Riyadh Air Metropolitano, el escenario de hoy 🏟️
Palabras de Simeone 🎙️
Los convocados de Diego Simeone 📋
Atlético: Último entrenamiento previo al partido de hoy 🔥
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! ⚽
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Oviedo, por la jornada 14 de LaLiga EA Sports.
✕
Accede a tu cuenta para comentar