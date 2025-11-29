Atlético de Madrid - Real Oviedo, en directo hoy: jornada 14 de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid llega instalado en la parte alta de LaLiga con 28 puntos tras 8 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, consolidado en plazas de Champions. El Real Oviedo, en cambio, ocupa el último lugar con apenas 9 puntos y un balance de 2 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.