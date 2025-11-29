Atlético de Madrid - Real Oviedo: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid afronta la jornada 14 de LaLiga EA Sports recibiendo al colista el Real Oviedo en el Riyadh Air Metropolitano, un choque donde los rojiblancos buscan extender su invicto de 12 partidos (8 victorias, 4 empates) y cinco triunfos consecutivos, con portería a cero en cuatro de los últimos encuentros. El equipo de Diego Simeone, que suma la actual racha más larga de la liga, llega tras ganar al Inter de Milán en Champions y con la mente puesta en consolidar su posición alta antes de un calendario exigente. El Real Oviedo, con solo 9 puntos en 13 jornadas (2 victorias, 3 empates, 8 derrotas), ocupa el último puesto junto al Levante, con una diferencia de goles de -13 (7 a favor, 20 en contra).

En bajas, el Atlético confirma las ausencias de Marcos Llorente (isquiotibiales) y Robin Le Normand (rodilla), pero Jan Oblak apunta a reaparecer tras entrenar con el grupo. El Oviedo pierde a Ilyas Chaira (roja) y duda con Javi López (molestias muslo), aunque recupera a Ovie Ejaria. Históricamente, el equipo colchonero está invicto en los últimos tres enfrentamientos ante el Oviedo (1 victoria, 2 empates), con la última derrota en 1998 (3-1), y seis partidos sin perder en casa ante los asturianos, cuatro con portería a cero en los últimos cinco.

Fútbol.- Marcos Llorente sufre una lesión muscular en el muslo Europa Press

Simeone, que se enfrentará a su 33º rival diferente en LaLiga con victorias ante 31 de 32 anteriores, prioriza el partido a partido pese al próximo Barcelona. Matteo Ruggeri destaca con tres asistencias, récord para la defensa colchonera esta temporada, mientras Santi Cazorla (Oviedo) suma cuatro participaciones en goles ante el Atlético (1 gol, 3 asistencias), aunque solo una fuera. Luis Carrión, entrenador oviedista, busca su primer triunfo en Primera.

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 AFP7 vía Europa Press Europa Press

El Oviedo, recién ascendido, encadena seis partidos sin ganar (3 empates, 3 derrotas), sin marcar en cinco, similar a mayo de 1999, y es vulnerable a goles de cabeza (5 encajados, 3 fuera). Este duelo genera expectativa y podría marcar un antes y después para ambos en la lucha por Europa y la permanencia.

Horario y dónde ver online TV el Atlético de Madrid - Real Oviedo, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar LaLiga TV Bar, DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Real Oviedo

Atlético de Madrid

Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

Real Oviedo

Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hassan, Cazorla, Viñas; y Rondón.

Árbitro: Víctor García Verdura