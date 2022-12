El oscuro futuro de Joao Félix

El futuro de Joao Félix en el Atlético se oscurece después de que en las últimas semanas Miguel Ángel Gil y Simeone le hayan abierto las puertas de salida. El Atlético necesita dinero después de quedarse fuera de todas las competiciones europeas en noviembre y el portugués es la mejor opción para que el Atlético siga haciendo caja.

«Joao Félix es la apuesta más grande que ha hecho el club esta temporada. Creo que tiene el nivel máximo mundial, pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre Simeone y él no es buena ni su motivación es la mejor. Es razonable que piense en salir, pero a mí me encantaría que siguiera con nosotros, aunque esta no sea la idea del jugador», reconocía el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, en Televisión Española el mismo día en que España quedaba eliminada del Mundial.

El Cholo y el portugués no han acabado de entenderse en las casi cuatro temporadas que lleva en el Atlético. Después de un comienzo espectacular, le costó dar su nivel más alto y las lesiones y la falta de confianza del entrenador han hecho que su rendimiento haya sido menor de lo esperado cuando el club rojiblanco pagó 127 millones de euros al Benfica por su traspaso en el verano de 2019.

A pesar de que su rendimiento fue bueno en el tramo final de la temporada 2020/21, cuando el Atlético ganó la Liga, no ha acabado de hacerse un hueco entre las prioridades de Simeone. En tres temporadas y media ha jugado 129 partidos y ha marcado 33 goles, lejos de su aportación en el Benfica que tanto llamó la atención de los principales clubes europeos. En Portugal marcó 20 goles en 43 partidos.

El entendimiento con su entrenador es nulo y Simeone también admite que su salida es una posibilidad. «Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid. Hace once años que estoy dejando todo lo que tengo para que el equipo y el club crezcan. Me importa solo eso, ganar, seguir mejorando, creciendo, focalizando en el famoso partido a partido. Después, todo lo que pueda suceder sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie. Las cosas serán como tengan que ser», reconocía Simeone en la conferencia de prensa previa al encuentro contra el Arenteiro en el que el portugués no jugó por una faringoamigdalitis.

Da la sensación de que Simeone hablaba de sí mismo también al decir que nadie es imprescindible, pero su continuidad parece segura en el club para la próxima temporada y un año más de convivencia entre los dos se hace duro.

Simeone tiene contrato hasta 2024 y no da la sensación de que vaya a abandonar antes de llegar a su fin. Tampoco parece que el Atlético esté dispuesto a indemnizarle para que se vaya. Lo elevado de su contrato hace improbable esa opción a pesar de que la sombra de Luis Enrique planea por el Metropolitano desde que dejó de ser seleccionador español. «Luis Enrique me gusta mucho, en lo personal y en lo profesional como tipo. Tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra liga», advertía Miguel Ángel Gil Marín en la misma entrevista con Televisión Española en la que hablaba del futuro de Joao Félix. «Suma para todos, para vosotros los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Yo creo que es bueno», añadía.

Luis Enrique era la primera opción de Gil Marín para el banquillo rojiblanco la temporada en la que llegó Simeone. Pero se había comprometido con la Roma y el club, como opción de consenso, acabó contratando a Goyo Manzano, que fue despedido en Navidades para dejar paso al Cholo.

La llegada del exseleccionador es complicada y Simeone parece que continuará en el banquillo el próximo curso.

«No tengo ninguna duda de que es un jugador importantísimo. Lo hablamos un montón de veces. Tuvo un buen Mundial, un trabajo importante, jugó muchos partidos, tuvo participación en goles y en la importancia que el entrenador [Fernando Santos] le dio para desarrollar todo lo que tiene y ojalá nosotros podamos ver al mejor Joao que se vio en el Mundial, porque lo ha demostrado y lo puede representar con el equipo», asegura el Cholo sobre Joao Félix.

En el Mundial, el portugués fue titular en todos los partidos, menos en el último de la primera fase contra Corea del Sur en el que descansó porque Portugal ya estaba clasificada como primera de grupo. Marcó un gol en el estreno contra Ghana y dio dos asistencias en el partido de octavos de final contra Suiza.

«Ojalá podamos darle serenidad, tranquilidad y alegría para mostrar todo lo que se vio en el Mundial, que fue muy bueno», dice Simeone.

Las palabras del Cholo pueden sugerir que su interés es contar con el portugués en febrero, pero cuando ha contado con él no le ha dado la continuidad que necesita. Jugó los primeros cuatro partidos de Liga como titular, pero después solo volvió a serlo en la sexta jornada contra el Real Madrid. En la Champions el recorrido ha sido parecido, solo fue titular en los dos primeros partidos y regresó al equipo inicial en la última jornada. La puerta está abierta para él.