Julián Álvarez y una reaparición que lo condiciona todo en el Atlético

La mejorada imagen del Atlético ante el Liverpool no sirvió para sacar nada productivo de Anfield Road. Y de vuelta a la Liga, el equipo tiene pendiente ratificar la consistencia mostrada ante el Villarreal. Para ello el mejor recurso vuelve a ser Julián Álvarez, todavía con algunas molestias en la rodilla pese a entrenarse con el grupo en las dos últimas sesiones. «Lo vamos a valorar según sus sensaciones y creo que va por ahí un poco», apuntó el Cholo tras el suave y breve entrenamiento matutino. A la espera de Baena y Giménez, ya en el tramo final de su recuperación, más Almada y Cardoso, también lesionados y bajas para el duelo en Mallorca, el delantero argentino lo condiciona todo.

Las preocupaciones del Atlético no se circunscriben al ataque. Simeone está preocupado por los goles encajados (siete en cinco encuentros y uno con la portería imbatida). A diez puntos del Madrid con un partido menos, la visita del vecino el próximo fin de semana al Metropolitano asoma amenazante. Y más con la visita del Rayo en la jornada entre semana.

El undécimo puesto en LaLiga está muy por debajo de las expectativas. Y es que al Atlético se le disparan las dudas lejos de su estadio. No es sólo una cuestión de resultados (6 victorias en sus últimas 19 salidas entre todos los torneos, incluido el Mundial de Clubes, o 3 en sus 12 desplazamientos más recientes en LaLiga), sino también de planteamientos y aspectos fundamentales del juego como visitante.

El Mallorca busca levantarse del mal inicio de curso en Son Moix, que recibirá al equipo por primera vez después del «caso Dani Rodríguez». El gallego fue castigado con diez días de suspensión después de haberse quejado públicamente por no habr jugado contra el Madrid en el Bernabéu. «Se trata de volver a ser difíciles para el rival», apunta Arrasate, que sólo ha ganado un partido como entrenador al Atlético.