Un Atlético más joven y ofensivo

El Atlético cambia de caras para intentar tener una personalidad más ofensiva. El italiano Raspadori, que llega de ser campeón de liga con el Nápoles, es la última incorporación de un equipo que quiere mirar hacia arriba en el campo y en la clasificación. Con el reto de superar el tercer puesto al que le condena la costumbre, Simeone ha sacrificado un poco de argentinidad con las salidas de Correa y de De Paul, que se marchó a Miami para unirse a Messi en el Inter, y a alguno de los clásicos, como Saúl, que después de su cesión la pasada temporada al Sevilla se desvinculó del club para explorar la liga brasileña en el Flamengo de Filipe Luis. El Atlético ha roto algunas ataduras clásicas para intentar seguir creciendo. Se han marchado también algunos de los veteranos de la defensa, como Witsel, Azpilicueta y Reinildo. Y Samuel Lino, que acompaña a Saúl en el Flamengo, pero a cambio de 25 millones.

Atlético de Madrid A. Cruz La Razón

El equipo se rejuvenece para afrontar el cambio de guardia. Debe ser el año en el que Griezmann se despida del club. Ya empezó a perder protagonismo en el último tramo de la temporada pasada. Ahora, ya con 34 años, es el momento para que se convierta en un acompañante para Julián Álvarez y para Sorloth, los dueños del gol en el pasado curso. Julián ya fue el líder del ataque rojiblanco la temporada anterior; para el noruego llega el momento de demostrar si puede ser más útil desde el comienzo o desde el banquillo. Ahora estarán mejor acompañados desde atrás. Simeone ha querido dar al equipo una imagen más atractiva con la llegada sobre todo de Baena, además de las de Raspadori y de Almada, el argentino llegado de Botafogo aunque después de un breve paso por el Lyon el final de la temporada pasada. Ellos deberán acompañar el oficio goleador de los dos delanteros, además de alimentarlos.

Almada y Baena sirven, además, para rejuvenecer un equipo que transmitía imagen de cansado en las últimas temporadas. El argentino se ha hecho un hueco ya en la alineación titular de su selección. Scaloni ha confiado en él y el futbolista ha respondido con algunos goles decisivos. Por ese lado se mueve también Álex Baena cuando juega con la selección, aunque su lugar de partida en el Atlético debe ser el que no ha sabido llenar De Paul en los últimos años, el de generador de juego desde el puesto de interior.

El Atlético se ha reforzado por delante, pero también por detrás. Los laterales han sido un problema últimamente para el Cholo. Algo que intentará solucionar con la llegada de Pubill y del italiano Ruggeri. Los dos son apuestas de futuro, disputaron el último Europeo sub’21 y Pubill, además, compartió el oro olímpico con Baena en París 2024. En el centro de la defensa ha conseguido fichar a una vieja aspiración, Hancko, que llega del Feyenoord, y que con Lenglet, ya fichado en propiedad, puede completar un centro de la defensa de garantías para acompañar a Giménez, muy castigado por las lesiones.

Con todos ellos y con Johny Cardoso, con el que el Atlético por fin ha encontrado un sustituto para Koke en el medio centro, los rojiblancos aspiran a volver a pelear por los títulos. Aunque Enrique Cerezo, ya ha advertido de que este año toca ganar títulos, no pelearlos.