El Atlético no sabe ganar fuera de casa

Hace una semana, el Atlético de Madrid estaba dispuesto a pelear por el liderato de la Liga. Una victoria en Barcelona le hubiera puesto por delante en la clasificación. Dos partidos después, está a nueve puntos de los azulgrana.

No eran dos partidos cualquiera, no sólo por el nombre de los rivales sino por el lugar donde se disputaban. El Atlético jugó fuera de su estadio los dos partidos, que terminaron con dos derrotas y que confirman una tendencia preocupante esta temporada. Solo ha ganado dos partidos –contra Betis y Getafe– de los ocho que ha disputado fuera de su campo, ha empatado tres y ha perdido otros tres. La tendencia se mantiene en la Liga de Campeones, donde ha perdido los dos partidos que ha disputado fuera de su estadio, contra el Liverpool y contra el Arsenal.

Simeone sólo encuentra un motivo para esa tendencia fuera del Metropolitano: «Tener esa contundencia que te acerca siempre a encarrilar los partidos. La contundencia es clave cuando juegas fuera de casa. Tenemos un rival duro, que ya ha demostrado de lo que es capaz contra el Nápoles y contra el Liverpool», dice el entrenador del Atlético sobre el PSV.

El equipo holandés viene de golear al Liverpool en Anfield (1-4) y antes ya había goleado al Nápoles en el Philips Stadion (6-2). Sin embargo, esos son los dos únicos partidos que ha ganado en la competición europea. Después de un mal comienzo, con derrota en casa contra el debutante Union St. Gilloise, empató contra el Leverkusen y contra el Olympiacos fuera de su estadio.

«Creo que necesitamos seguir en la misma línea. En Barcelona competimos bien, en Bilbao competimos bien. No ganamos porque en el fútbol, a veces, te toca ganar y otras te toca perder», asume Simeone sin profundizar demasiado. «Los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Los partidos que hemos jugado fuera de casa desde el Espanyol [el primero de la temporada] incluso hemos hecho cosas muy buenas en partidos que no pudimos ganar porque no tuvimos contundencia o porque el rival tuvo más. En los 14 años que llevo habremos ganado fuera alguna vez», se defiende Simeone, que acaba una y otra vez en la contundencia como única explicación para los malos resultados fuera del Metropolitano.

«Para mí pasa todo por ahí, no veo mucho más. El equipo hace buenos partidos. Los equipos de local son más fuertes», asegura Simeone. «Son momentos, en estos 14 años tenemos un 49 o 50 por ciento de efectividad fuera de casa. No me voy a poner a defenderme ahora, es fútbol», asegura.

«Es un fin de semana de local, un fin de semana de visitante. Con nuestra gente nos sentimos muy cómodos y estamos muy bien, pero este club te exige hacerlo bien también de visitante. Siempre se enfrenta de la misma manera, yendo a buscar los partidos y los puntos, sea de local o de visitante», afirma Nahuel Molina, al que le tocó atender a los medios junto a su entrenador, igual que había hecho dos semanas atrás contra el Inter. Porque las cosas que funcionan no se cambian para Simeone. Cuestión de superstición.

Simeone no recurre a las lesiones para justificar los malos resultados fuera de su estadio. «Las excusas no me gustan y no me agarro a ese tipo de situaciones. Tenemos una plantilla con chicos que necesitamos que demuestren por qué están en el Atlético. Es normal que haya lesiones con tantos partidos», explica.

Pero las lesiones están atacando al Atlético esta temporada. Ahora son Baena, Giménez y Marcos Llorente los ausentes por lesión. Y en las últimas semanas también han faltado Johny Cardoso y Le Normand. El internacional español lleva algo más de un mes sin jugar, pero puede regresar contra el PSV. «Está en la misma fase [que Cardoso], un poco más adelantado. Ayer entrenó bien. Ese ritmo de juego que se necesita no lo tiene porque no ha jugado y valoraremos si es mejor que empiece de inicio o no», asegura Simeone.

El estadounidense no está teniendo continuidad esta temporada. Comenzó el curso siendo titular, pero una lesión le dejó fuera. Y cuando volvía a entrar en el equipo se lesionó otra vez en el Camp Nou. «Ayer entrenó mejor y veremos si puede estar para ayudarnos», dice de él el entrenador del Atlético.

No tiene suerte el Atlético con los fichajes. Baena, fundamental para el centro del campo, se lesionó también contra el Barcelona y se ha perdido ya seis partidos por lesión esta temporada. Sin él, el Atlético intentará dar la vuelta a la inercia fuera de casa.