Los atléticos se comen a Dani Martín por lo que ha dicho del Real Madrid: "¡De icono a traidor!"

La rivalidad histórica entre Atlético de Madrid y Real Madrid es innegable y añaden picante a la competición. Sin embargo, hay quienes consideran que se trata de un odio trasnochado al que hay que pasar página. Este es el caso del cantante y ferviente seguidor colchonero que ha provocado un lío monumental en la afición rojiblanca.

El cantante se desmarcó del odio natural de los seguidores del Atlético y negó la necesidad de ser antimadridistas. "Ser antimadridistas nos hace ser ser acomplejados", opinó Dani Martín ante José Ramón de la Morena en en el podcast 'Resonancia de Corazón' .

El cantante, que siempre se ha declarado seguidor del Atlético, quiso dejar claro que su intención no era provocar, sino invitar a la reflexión. “Ya no pega poner tu energía y tu foco en que el otro pierda. Lo que tenemos que hacer es poner la energía en ganarles”, añadió. Según él, los tiempos han cambiado, y el sentimiento de rivalidad debería canalizarse de otra forma, centrado en el orgullo propio y no en el odio hacia el rival.

Pero no quedó solo ahí. Aunque reiteró su amor por el club de su vida, el cantante confesó que ficharía a la plantilla entera del Real Madrid para incorporarla al Atlético.

Pero lo que más ha dolido a los Atléticos es su preferencia de ver al Real Madrid campeón de la Champions por encima del FC Barcelona o cualquier equipo europeo. "Yo quiero a mi ciudad (Madrid). Si mi ciudad está feliz y van a venir más turistas porque el Real Madrid gana la Champions League. ¡Pues que la gane el Real Madrid antes de que la gane el Werder Bremen!", sentenció.

Estas afirmaciones han causado un gran malestar entre los aficionados que no han dudado en atizarle en redes sociales.

"Has pasado de ídolo a traidor", "La reflexión de Dani nos la pasamos por el forro", "Tantos años de música y sustancias deber hacer mella", "Vendes a tu escudo para vender disco. Es vergonzoso", "A ver si te enteras: El Madrid es el mal y al mal se le combate", son algunos de los comentario que inundan "X".