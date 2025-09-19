Balón de Oro 2025: ¿cuándo es la gala de todos los premios y nominados? Horario y donde ver online TV

El fútbol mundial contiene la respiración. El próximo lunes 22 de septiembre de 2025, los focos se encenderán en el Théâtre du Châtelet de París, escenario habitual de la ceremonia del Balón de Oro, para descubrir quién se lleva el trofeo más codiciado del fútbol. Será la 69ª edición del premio entregado por France Football que no solo premia al mejor jugador y jugadora del planeta, sino que también reconoce a los grandes protagonistas de la temporada en categorías como mejor portero, entrenador, club y talento joven.

La expectación es máxima porque este año el trono de Rodri Hernández, vigente ganador, tiene serios aspirantes. Los focos apuntan con fuerza a Ousmane Dembélé, tras haber ganado cuatro trofeos con el PSG durante la pasada temporada. Sin embargo, en un premio con tanta historia siempre hay espacio para sorpresas, como fue el caso del último año.

La gala del Balón de Oro 2025: fecha, hora y dónde es

El evento se celebrará el lunes 22 de septiembre, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). El Théâtre du Châtelet, en pleno corazón de París, volverá a convertirse en el epicentro del fútbol mundial. Por su alfombra roja desfilarán entrenadores, exjugadores, personalidades del deporte y los 30 nominados al galardón principal, en una cita que trasciende lo deportivo y se ha consolidado como una auténtica fiesta global.

Todos los premios que se entregarán

La gala no se limita al Balón de Oro masculino y femenino. Entre los galardones confirmados se incluyen:

Trofeo Kopa, para el mejor futbolista menor de 21 años.

para el mejor futbolista menor de 21 años. Trofeo Yashin, que distingue al portero más destacado.

que distingue al portero más destacado. Trofeo Johan Cruyff, destinado a reconocer al mejor entrenador de la temporada.

destinado a reconocer al mejor entrenador de la temporada. Trofeo Gerd Müller, reservado al máximo goleador del año.

reservado al máximo goleador del año. Premio Sócrates, que celebra el compromiso social o humanitario de personas o asociaciones vinculadas al fútbol.

que celebra el compromiso social o humanitario de personas o asociaciones vinculadas al fútbol. Reconocimientos a los mejores clubes masculino y femenino de la temporada.

Cada uno de estos trofeos contribuye a que la gala no sea solo una cuestión individual, sino también una celebración del fútbol en todas sus dimensiones.

Rodrigo Hernández, ganador del Balón de Oro 2024. Agencia AP

¿Quiénes están nominados al Balón de Oro 2025?

El listado masculino cuenta con 30 candidatos, en orden alfabético: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Denzel Dumfries, Désiré Doué, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Vinicius Jr., Vitinha, Florian Wirtz.

French Open - Day 9 YOAN VALAT Agencia EFE

En el Balón de Oro femenino, las aspirantes son: Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Steph Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumarnay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir y Leah Williamson.

El Trofeo Yashin incluye representación española, tanto porteros como porteras: el masculino incluye a Alisson Becker, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez o David Raya. En el femenino, aparecen nombres como Ann-Katrin Berger, Cata Coll y Chiamaka Nnadozie.

El Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador reconoce tanto a técnicos de clubes como de selecciones. Entre los candidatos masculinos están Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot. En la categoría femenina figuran Sarina Wiegman, Sonia Bompastor o Arthur Elias.

Para el Trofeo Kopa, que distingue a la joven promesa del fútbol, sobresalen nombres como Pau Cubarsí, el gran favorito Désiré Doué, Estevao o Lamine Yamal, que ya ganó el galardón en la pasada edición y, de ganarlo, sería el primer futbolista en ganarlo dos veces.

Por último, el premio al mejor club del año masculino se disputará entre Botafogo, Chelsea, Barcelona, PSG y Liverpool, mientras que en el apartado femenino los nominados son Arsenal, Chelsea, Barcelona, Olympique de Lyon y Orlando Pride.

Dónde ver la gala en directo online TV

El Balón de Oro 2025 podrá seguirse en España a través del canal Movistar Plus+, que cuenta con los derechos de emisión. El evento se retransmitirá en el canal homónimo y también en la aplicación de la plataforma, disponible para móviles, tablets y televisores inteligentes.