Directo
Barça - Alavés, en directo hoy: jornada 14 de LaLiga EA Sports
Tras el batacazo europeo, los de Flick buscan volver a puntuar en Liga para mantener su acecho al Real Madrid
FC Barcelona - Deportivo Alavés: jornada 14 de LaLiga EA Sports, en vivo online
El aspecto del Camp Nou a falta de media hora
Y así lo hacía el Alavés
Así llegaba el Barça al Camp Nou
Once novedoso del F.C. Barcelona. Entran Casadó, Olmo y Bernal en la medular, sustituyendo a jugadores como De Jong y Pedri.
¡También tenemos once del Alavés!
Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada, Antonio Blanco, Denis Suarez, Ibañez, Calebe, Rebbach, Lucas Boyé.
¡Alineación confirmada del Barcelona!
Joan García, Balde, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, Casadó, Bernal, Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.
El Alavés no suma contra el Barcelona desde 2021
Los babazorros no logran puntuar contra el F.C. Barcelona desde la temporada 21/22. En aquella ocasión, los vascos lograron empatar 1-1 en el Camp Nou.
No obstante, hay que remontarse a septiembre de 2016 para encontrar la última victoria del Alavés ante los blaugranas. Con goles de Ibai Gómez y Deyverson, 'El Glorioso' se llevo la victoria del Camp Nou (1-2).
El Barcelona recupera a Pedri
El mediocentro español regresa a una convocatoria después de su lesión ante el Real Madrid. Tal y como ha confirmado Hansi Flick, Pedri no partirá de inicio en su regreso, pero si tendrá algunos minutos.
El Alavés, en zona peligrosa
Por su parte, el equipo de Mendizorroza llega al Spotify Camp Nou con la necesidad de sumar tres puntos para no meterse en problemas. Actualmente son 15 puntos los que suma el equipo de Eduardo Coudet, a cuatro del descenso.
Además, son dos jornadas sin puntuar para los vascos, por lo que empieza a aparecer la necesidad de puntuar de manera imperiosa.
Malas sensaciones en el club blaugrana
Tras el batacazo en Champions ante el Chelsea, el conjunto de Hansi Flick quiere recuperar la buena dinámica ante un Alavés que se encuentra en la parte baja de la tabla.
Tres puntos muy importantes para el Barça, que se colocaría como líder provisional de LaLiga EA Sports.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este F.C. Barcelona - Alavés de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
✕
Accede a tu cuenta para comentar