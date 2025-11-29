Barça - Alavés, en directo hoy: jornada 14 de LaLiga EA Sports

Los babazorros no logran puntuar contra el F.C. Barcelona desde la temporada 21/22. En aquella ocasión, los vascos lograron empatar 1-1 en el Camp Nou.

No obstante, hay que remontarse a septiembre de 2016 para encontrar la última victoria del Alavés ante los blaugranas. Con goles de Ibai Gómez y Deyverson, 'El Glorioso' se llevo la victoria del Camp Nou (1-2).