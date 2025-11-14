El Barça anuncia orgulloso la convocatoria de Marc Bernal con Cataluña tras negarse a que jugara con España

El futbolista del FC Barcelona Marc Bernal ha entrado en la lista de convocados del seleccionador catalán Gerard López de cara al encuentro amistoso que disputará la selección catalana frente a Palestina el próximo martes 18 de noviembre (18.30 horas) en el Estadi Olímpic Lluis Companys, una convocatoria en la que hay hasta 12 jugadores de Primera División.

El seleccionador catalán ha presentado una lista en la que hay mucha participación de futbolistas de LaLiga EA Sports como Arnau Tenas o Arnau Martínez. Sin embargo, la proximidad del encuentro con la siguiente jornada de Liga ha provocado la negativa de muchos clubes a ceder sus jugadores, como ha sido el caso del Barça con Alejandro Balde y Gerard Martín.

Esta ausencia de jugadores de primer nivel ha provocado la convocatoria de jugadores de categorías inferiores, como de LaLiga Hypermotion o de Primera Federación, incluso de Segunda Federación como es el caso del futbolista del Sant Andreu Alberto García.

Gerard López ha explicado que la convocatoria de Marc Bernal es una "forma de darle un empujón y un premio" durante su proceso de recuperación de la lesión de ligamento cruzado que sufrió la temporada pasada.

Giro radical del Barça

Sin embargo, su convocatoria llega rodeada de polémica después de que el pasado mes de octubre, el FC Barcelona se negara a que jugara con España por salir de una lesión grave. El enfado fue tal que incluso Hansi Flick no dudó en cuestionar la llamada a Marc Bernal por parte de la selección española Sub-21. "Es una situación difícil. Viene de una lesión grave y estuvo fuera más de 12 meses. No está al mismo nivel físico que antes de la lesión y tenemos que cuidarle. La federación también tiene que cuidarle", avisó.

Unas quejas que finalmente obligaron a la RFEF a dar marcha atrás anunciando sustituto.

Son apenas 5 partidos lo que ha podido disputar en esta temporada (1 asistencia) y el club ha mantenido cautela con el jugador. Sin embargo, tras obligar a Federación a desconvocarlo, el club blaugrana anuncia ahora con orgullo su convocatoria con la selección catalana.

"Marc Bernal es uno de los 22 futbolistas convocados por la selección catalana de cara al partido del próximo 18 de noviembre. El centrocampista de Berga ha sido citado por el seleccionador Gerard López y vestirá las cuatro barras para un partido muy especial y benéfico contra Palestina en el Estadi Olímpic el próximo martes a las 18.30 horas. Así, Bernal debutará con la selección catalana y representará al FC Barcelona en un hito siempre especial para todos los catalanes y, esta vez, con un motivo solidario para ayudar al pueblo palestino", afirma el club en un comunicado.