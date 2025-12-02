Barça - Atlético, en directo hoy: jornada 19 (adelantada) de LaLiga EA Sports

La cabeza de LaLiga está tan igualada e interesante que, hoy, el equipo que gane dormirá líder. Si el que se lleva los tres puntos es el Barça, se irá a cuatro puntos de ventaja a falta de lo que haga el Real Madrid mañana. Pero si vence el Atlético, se pondrá en lo más alto. Hacía mucho tiempo que no se vivía esta igualdad en el campeonato español.