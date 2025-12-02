Directo
Barça - Atlético, en directo hoy: jornada 19 (adelantada) de LaLiga EA Sports
Tras la victoria ante el Alavés, el Barça afronta con confianza el duelo ante un equipo en racha que no se lo podrán fácil
FC Barcelona - Atlético de Madrid: jornada 19 (adelantada) de LaLiga EA Sports, en vivo online
Así llegaba el Atlético al Camp Nou
Once del Barça
También tiene ya equipo sobre el campo el Barça de Flick. Pinta a que saldrá Gerard Martín haciendo pareja de centrales con Cubarsí. Eric, Pedri y Dani Olmo completarán el centro del campo y Raphinha llevará la parte izquierda del ataque, con Lewandowski y Lamine completando la línea.
Alineación de Simeone
Ya tiene equipo el Atleti. Se quedan en el banco Griezmann, Sörloth y Gallagher. Apuesta el 'Cholo' por la continuidad tras lo visto el pasado fin de semana.
Todo listo en el Camp Nou
Así ha mostrado el Barça el vestuario del Camp Nou, totalmente preparado para la llegada de sus jugadores. En breve estarán ya los 22 jugadores en los aledaños del coliseo azulgrana.
El ganador dormirá líder
La cabeza de LaLiga está tan igualada e interesante que, hoy, el equipo que gane dormirá líder. Si el que se lleva los tres puntos es el Barça, se irá a cuatro puntos de ventaja a falta de lo que haga el Real Madrid mañana. Pero si vence el Atlético, se pondrá en lo más alto. Hacía mucho tiempo que no se vivía esta igualdad en el campeonato español.
¡Bienvenidos a LaLiga EA Sports!
¡Buenas tardeeeeeeeeeeeees! Bienvenidos a LaLiga. Hoy nos adelantamos un poco en el tiempo y nos vamos hasta la jornada 19. En un par de horas se enfrentan en un partidazo el Barça y el Atlético de Madrid, dos de los equipos que en enero partirán para Arabia a jugar la Supercopa de España.¡Aaaaaaarrancamos!
✕
Accede a tu cuenta para comentar