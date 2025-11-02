Directo
Barça - Elche, en directo hoy: jornada 11 de LaLiga EA Sports
El conjunto de Hansi Flick necesita recuperar su mejor versión tras la derrota en El Clásico.
FC Barcelona - Elche CF: jornada 11 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Araujo, la gran novedad
Ya lleva varios partidos empujando fuerte el uruguayo, pero esta vez le quita el sitio a Pau Cubarsí y sale como titular. No lo era desde el pasado 28 de septiembre, frente a la Real Sociedad. Partido en el que, además, salió como capitán.
Alineación del Elche
Ya está también el once de Eder Sarabia y su Elche. Sale titular, como viene siendo habitual, Iñaki Peña, que hasta este verano estaba en las filas del Barça. De hecho, hasta enero fue titular, aunque a la vista está que a Flick le agradó más Szczesny cuando se puso a tono.
Alineación del Barça
Ya tenemos los once jugadores que alineará Hansi Flick. Lo esperado. Casadó entra en el lugar de Pedri y tanto Lewandowski como Dani Olmo empezarán desde el banco.
¿El último en Montjuic?
Ya se ha conocido que, el próximo viernes, el Barcelona realizará un entrenamiento a puertas abiertas en el Camp Nou, lo que supondrá el estreno en su reapertura de momento parcial tras el proceso de remodelación. Se abre el interrogante de si será este el último partido de Liga que juegue el equipo en Montjuic. Y decimos de Liga porque en Champions tendrá que terminar la fase actual en el Olímpico debido a que las normas de la UEFA impiden cambiar de estadio, al menos, durante la misma fase.
Dos regresos y una baja para Flick
El técnico alemán podrá contar con Dani Olmo y Lewandowski, ambos de vuelta de sus respectivos problemas físicos. Buena noticia para el equipo azulgrana. Por el otro lado, Pedri será baja por lesión tras el Clásico. También se espera que Lamine Yamal siga sumando minutos para recuperar ritmo de competición tras haber estado un mes renqueante.
El Barça es tercero
A falta de jugar el partido de hoy, el Barça tiene por delante también al Villarreal, que ayer goleó al Rayo Vallecano. Los azulgrana, además, están a esta hora a 8 puntos del Real Madrid. Si quieren seguir con opciones de pelear el título de Liga necesitan sacar los tres puntos frente a un Elche que, ojo, va a poner las cosas muy difíciles.
¡Bienvenidos a LaLiga EA Sports!
Buenas tardeeeees. Bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga, donde se van a enfrentar el FC Barcelona y el Elche en una jornada importante donde los de Hansi Flick tienen que ganar sí o sí
