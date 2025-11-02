Barça - Elche, en directo hoy: jornada 11 de LaLiga EA Sports

Ya se ha conocido que, el próximo viernes, el Barcelona realizará un entrenamiento a puertas abiertas en el Camp Nou, lo que supondrá el estreno en su reapertura de momento parcial tras el proceso de remodelación. Se abre el interrogante de si será este el último partido de Liga que juegue el equipo en Montjuic. Y decimos de Liga porque en Champions tendrá que terminar la fase actual en el Olímpico debido a que las normas de la UEFA impiden cambiar de estadio, al menos, durante la misma fase.