Barça - Olympiacos, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League

Los de Flick necesitan sumar tras la derrota sufrida ante el PSG

18 October 2025, Spain, Barcelona: Barcelona's Pedri (R) celebrates scoring his side's first goal with teammates Lamine Yamal during the Spanish Primera Division soccer match between FC Barcelona and Girona FC at Estadi Olimpic Lluis Companys. Photo: Felipe Mondino/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa Felipe Mondino/LiveMedia-IPA/ZUM / DPA 18/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
FC Barcelona - OlimpiacosDPA vía Europa PressEuropa Press
FC Barcelona - Olimpiacos: jornada 3 de la fase liga de la Champions League, en vivo online

XI del Olympiacos

Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.

XI DEL BARÇA

Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Dro.


Pendiente de Lamine

Lamine se convertirá en el jugador más joven en alcanzar los 25 partidos en laChampions League, con 18 años y 100 días.

Todo preparado

El futbolista, a seguir

Christos Mouzakitis se ha convertido en la gran joya del Olympiacos. El conjunto griego ha encontrado en él a un futbolista de enorme talento, al que Mendilibar gestiona con cuidado en cuanto a minutos se refiere. Nacido en 2006, Mouzakitis fue el líder del equipo juvenil del Pireo que conquistó la Youth League, y ya forma parte del primer equipo a todos los efectos.

El Barça llega en dudas

El Sevilla y el Girona mostraron el camino que debe seguir el Olympiacos si pretende poner en aprietos al Barcelona. Tanto Almeyda como Míchel lograron plantear partidos muy exigentes para el equipo de Flick.

Ante el Sevilla, los azulgranas salieron goleados, y frente al Girona solo pudieron imponerse en los minutos finales gracias a un tanto de Araujo. Los helenos afrontan el duelo en un momento en el que el Barcelona deja algunas dudas que podrían ser aprovechadas.

¡COMENZAMOS!

Bienvenidos a este minuto a minuto donde os contaremos la última hora del Barça - Olympiakos.

