Barça - Olympiacos, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League

El Sevilla y el Girona mostraron el camino que debe seguir el Olympiacos si pretende poner en aprietos al Barcelona. Tanto Almeyda como Míchel lograron plantear partidos muy exigentes para el equipo de Flick.

Ante el Sevilla, los azulgranas salieron goleados, y frente al Girona solo pudieron imponerse en los minutos finales gracias a un tanto de Araujo. Los helenos afrontan el duelo en un momento en el que el Barcelona deja algunas dudas que podrían ser aprovechadas.