Barça - Olympiacos, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League
Los de Flick necesitan sumar tras la derrota sufrida ante el PSG
FC Barcelona - Olimpiacos: jornada 3 de la fase liga de la Champions League, en vivo online
XI del Olympiacos
Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
XI DEL BARÇA
Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Dro.
Pendiente de Lamine
Lamine se convertirá en el jugador más joven en alcanzar los 25 partidos en laChampions League, con 18 años y 100 días.
Todo preparado
El futbolista, a seguir
Christos Mouzakitis se ha convertido en la gran joya del Olympiacos. El conjunto griego ha encontrado en él a un futbolista de enorme talento, al que Mendilibar gestiona con cuidado en cuanto a minutos se refiere. Nacido en 2006, Mouzakitis fue el líder del equipo juvenil del Pireo que conquistó la Youth League, y ya forma parte del primer equipo a todos los efectos.
El Barça llega en dudas
El Sevilla y el Girona mostraron el camino que debe seguir el Olympiacos si pretende poner en aprietos al Barcelona. Tanto Almeyda como Míchel lograron plantear partidos muy exigentes para el equipo de Flick.
Ante el Sevilla, los azulgranas salieron goleados, y frente al Girona solo pudieron imponerse en los minutos finales gracias a un tanto de Araujo. Los helenos afrontan el duelo en un momento en el que el Barcelona deja algunas dudas que podrían ser aprovechadas.
¡COMENZAMOS!
Bienvenidos a este minuto a minuto donde os contaremos la última hora del Barça - Olympiakos.
