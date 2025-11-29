Barcelona - Alavés: en busca de terapia después de lo de Londres

Tras caer goleado ante el Chelsea en la Liga de Campeones, el Barcelona retoma al pulso a LaLiga recibiendo al Alavés en el Spotify Camp Nou con el objetivo de encadenar su cuarta victoria en la competición doméstica y seguir presionando al Madrid. Y es que, desde que perdiera el Clásico, los azulgrana han logrado imponerse a Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic (4-0) y han recortado cuatro puntos al equipo de Xabi Alonso que mañana visita al Girona.

La victoria sería un parche para empezar a olvidar el tropiezo en Stamford Bridge, donde jugó más de media parte con diez por la expulsión de Roland Araújo y fue claramente inferior al conjunto británico. Precisamente, Araújo no estará contra el Alavés, pues el central charrúa no se entrenó por un virus estomacal. Su puesto como pareja de Cubarsí en el eje de la zaga podría ocuparla Christensen si el técnico, Hansi Flick, vuelve a adelantar a Eric García y lo coloca como mediocentro junto a De Jong.

Tampoco podrá jugar Fermín, que estará las dos próximas semanas de baja por una lesión en el sóleo de la pierna derecha, por lo que Dani Olmo ocupara su puesto en la mediapunta.

La buena noticia para el conjunto azulgrana es que Pedri ya ha superado la lesión que arrastraba en el bíceps femoral de la pierna izquierda y entrará en la convocatoria liguera, aunque Flick ya ha adelantado que el centrocampista empezará en el banquillo.

En cambio, Raphinha, que contra el Athletic Club y el Chelsea jugó la recta final del partido, parece que ya ha cogido el ritmo de competición suficiente para empezar de inicio ante el Alavés.

Flick, se ha mostrado convencido de que su equipo mejorará su nivel en el futuro, si bien ha avisado a sus jugadores que si no presionan «muy bien», tendrán «problemas» en algunos partidos. El técnico alemán ha lamentado que se culpe a los defensas de los muchos goles que encaja su equipo y ha apuntado que por el tipo de fútbol que propone, con una línea defensiva avanzada, es clave que los centrocampistas y los delanteros también presionen. «Cuando perdemos y cuando encajamos tres goles es fácil decir que no fue un buen partido o que no fue el Barcelona que nos gustaría ver. Hay gente experta que no sabe lo que necesitamos para jugar con esa línea adelantada. Es un estilo propio, no se trata sólo de los defensas, si no también que los delanteros y los centrocampistas presionen», ha reflexionado y luego ha retomado el tono optimista: «Además, están regresando jugadores como Pedri, Raphinha y Rashford. Tenemos a casi todos los jugadores y para mí eso es lo más importante». También envió un mensaje a Lamine Yamal después de sufrir a Cucurella: «Tiene que centrarse en seguir demostrando su talento».