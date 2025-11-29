FC Barcelona - Alavés: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

FC Barcelona y Deportivo Alavés se miden este sábado en el duelo correspondiente a la jornada 14 del campeonato de LaLiga EA Sports. El calendario no concede respiro para el Barça vuelve a escena en LaLiga EA Sports en un momento marcado por sensaciones encontradas. El regreso del público al aún en reformas Spotify Camp Nou ha supuesto un soplo de aire fresco para el equipo, aunque la derrota europea ante el Chelsea ha dejado heridas que deben cicatrizarse en el ámbito doméstico. Por su parte, el Deportivo Alavés encarrila el último mes de la primera mitad cuatro puntos por encima del descenso.

La Liga como bálsamo

En Liga, los de Hansi Flick lograron un triunfo clave y reparador ante el Athletic Club por 4-0, una goleada que devolvió confianza y permitió capitalizar el tropiezo del Real Madrid en Elche. Esa victoria ha dejado a los culés a solo un punto del liderato, lo que convierte la cita ante el Alavés en un partido de enorme trascendencia: ganar no solo supondría reafirmar su candidatura al título, sino también acostarse como líderes provisionales.

Más allá de los puntos, el triunfo frente a los vascos mostró una versión con Ferran Torres en estado de gracia, Lewandowski reencontrándose con el gol y un equipo que, por momentos, recordó la superioridad que se espera de él. Flick, consciente de que el proyecto necesita continuidad, sabe que el partido de hoy es una prueba para demostrar que lo de Londres fue un accidente y no una tendencia.

Un Alavés en alerta, pero sin urgencias inmediatas

Enfrente estará un Deportivo Alavés que se mueve en aguas tibias: lejos del descenso, que queda a cuatro puntos, pero sin margen para relajarse. Los vitorianos han mostrado dificultades para encontrar regularidad: dos derrotas consecutivas, una de ellas ante un rival directo, limita la tranquilidad de los vitorianos. Aun así, el conjunto de Eduardo Coudet es un rival incómodo, sólido atrás y con capacidad para castigar errores, algo que el Barça no puede permitirse.

El Alavés afronta la cita con la plantilla al completo, una ventaja táctica que contrasta con la enfermería azulgrana. Los visitantes buscarán estirar el partido, frenar el ritmo y aprovechar cualquier desconexión culé. El precedente más reciente entre ambos equipos es una victoria del FC Barcelona por 1-0.

Flick sigue sin recuperar a nombres capitales. Ter Stegen, Gavi y Fermín continúan al margen por problemas físicos, a los que se ha sumado Ronald Araujo por un contratiempo gastrointestinal. La lectura positiva es la posible reaparición de Pedri, cuya creatividad es esencial para el juego interior azulgrana. Aunque su participación podría ser limitada, su regreso se interpreta como un mensaje de esperanza de cara a los duelos venideros.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el FC Barcelona - Alavés de LaLiga EA Sports?

El partido correspondiente a la jornada 14 entre FC Barcelona y Deportivo Alavés se disputará en el Spotify Camp Nou este sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas (hora peninsular española). El partido será arbitrado por el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias.

¿Dónde ver online y TV en directo el FC Barcelona - Alavés?

El duelo será televisado por DAZN a través de sus canales DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN.