Barcelona - Eintracht, horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de Champions League

El Barça es felicidad total. Superó una semana complicada con dos victorias con mucha autoridad ante el Atlético de Madrid y ante el Betis en La Cartuja y es líder solitario en Liga con cuatro puntos de ventaja sobre un Real Madrid en crisis total. Esos dos triunfos son la gasolina perfecta para afrontar el sexto encuentro de la fase liga de la Champions League, en la que el conjunto culé no puede permitirse fallar ante el Eintracht Frankfurt.

El fútbol no tiene memoria y lo que es un momento de felicidad tras las dos remontadas vitales en Liga pueden tornarse en una crisis si no se gana al conjunto alemán. El Barcelona afronta la sexta jornada como 18º clasificado y un nuevo pinchazo sería decir prácticamente adiós al Top-8 y verse obligado a jugar una ronda extra que cargaría un calendario ya masificado a inicios del próximo año 2026. El Barça necesita ganar y con los máximos goles posibles puesto que la diferencia de tantos puede ser clave para la clasificación.

A olvidar un ridículo imborrable

Eintracht, Slavia y Copenhague son los rivales para luchar por estar entre los ocho primeros. Todos parecen propicios para sacar buenos resultados, pero medirse al equipo alemán revive en el Barcelona los fantasmas de un no tan lejano pasado muy oscuro. Nadie ha olvidado la mancha de todo el Camp Nou completamente invadido de camisetas blancas y aficionados alemanes en un partido que además supuso la eliminación del equipo blaugrana de la Europa League.

El Camp Nou contó con la presencia de unos 20.000 seguidores del Eintracht DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

La imagen de aquel 14 de abril de 2022 no se repetirá porque el Barça emitió un comunicado en el que explicaba que la venta será únicamente para socios en una decisión "adoptada con el objetivo de velar por la seguridad de la afición azulgrana y, al mismo tiempo, evitar que se repita el episodio vivido en abril de 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el Spotify Camp Nou no pertenecía a la afición local", según explicó el club en su comunicado.

Ferran, en su mejor momento

El gran estado de forma de los de Flick no viene con Lamine ni Raphinha como grandes puntales, sino con un Ferran Torres que vive el mejor momento de su carrera. Marcó ante el Atlético y logró un hat-trick ante el Betis que parece haberle convertido en el delantero titular del Barcelona en este momento por delante de Lewandowski, que también fue clave partidos atrás. Incluso pueden juntarse ambos, pero no parece probable.

Real Betis v FC Barcelona - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Hasta Bardghji, que parecía el último en la rotación, quiere ganarse su puesto en un ataque con una competencia feroz en el que también quiere colarse Rashford. Fermín parece el dueño de la mediapunta sin Olmo y Pedri es el timón de un doble pivote en el que se espera de vuelta a De Jong, que ha sido bien cubierto durante su ausencia. Ter Stegen está listo, pero la portería del Camp Nou ya tiene dueño y es Joan García.

Barcelona - Eintracht: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El partido se juega en el Camp Nou a las 21:00 (hora peninsular española) en el horario habitual de la Champions League y será televisado por M+ Liga de Campeones de la plataforma Movistar Plus. En dicha compañía se podrá ver en el dial 60 y en Orange en el 115. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Barcelona - Eintracht

FC Barcelona

Posible alineación del Barcelona: Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

Eintracht Frankfurt

Posible alineación del Eintracht: Zetterer, Kristensen, Theate, Koch, Collins, Brown, Chaibi, Dahoud, Gözte, Bahoya y Knauff.