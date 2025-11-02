Barcelona - Elche: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la LaLiga EA Sports

Borrón y cuenta nueva en 'Can Barça'. El F.C. Barcelona afronta un nuevo encuentro de liga después de la dura derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que le posiciona a cinco puntos de los merengues.

Los de Hansi Flick, que salieron tocados del partido, se medirán al Elche de Eder Sarabia con el objetivo de sumar una victoria que les mantenga cerca de los blancos. Se trata de tres puntos importantes, puesto que no solo mantendrían la distancia con el Real Madrid, sino que evitarían caer a la tercera plaza.

Por su parte, el Elche llega a la cita después de sorprender a todos. Recién ascendido, el equipo se encuentra en octava posición, a tan solo dos puntos de los puestos europeos. Aunque se trata de un sueño lejano, lo cierto es que el equipo ha demostrado ser competitivo ante cualquier rival, desplegando buen fútbol.

El Barcelona, repleto de lesiones

No lo tendrá fácil el equipo de Hansi Flick. El alemán no podrá contar con uno de sus mejores jugadores por sanción. Pedrino estará en Montjuic después de su expulsión ante el Real Madrid. Sin embargo, no es la única mala noticia. El español, que no podría jugar por sanción, ha caído lesionado y parece que estará tres semanas de baja.

A él se suman las bajas de Joan García, que podría regresar para la jornada 12, Raphinha, que parece que estará, como mínimo, dos semanas fuera de los terrenos de juego, y Lewandowski, que habrá que ver si puede disputar algunos minutos.

Real Madrid C.F. v FC Barcelona - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario y dónde ver online TV el F.C. Barcelona - Elche, LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 11 entre el Barcelona y el Elche se disputará este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas (hora penínsular) en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN LaLiga, de la plataforma DAZN.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Barcelona - Elche

Barcelona

Sczcesny, Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, De Jong, Fermín, Rashford, Ferrán Torres y Lamine Yamal.

Elche

Iñaki Peña, Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza, Valera, Rafa Mir y André Silva.