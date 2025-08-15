Barcelona, ganar después de ganar: ¿son realmente complicadas las segundas temporadas de Flick?

El Barcelona arranca la segunda temporada con Hansi Flick al frente, y mucho se está hablando de que los segundos años del entrenador alemán se le suelen complicar, pero hay un parte de leyenda en eso por el simple hecho de que no ha tenido tantos segundos años: sus inicios como técnico fueron en el Bammental, donde llegó a ser entrenador jugador, en quinta división de Alemania. Salvó a su equipo el primer año y al segundo descendió. Pasó al Hoffenheim y en el estreno lo subió de la cuarta a la tercera división, manteniéndolo después ahí. Es complicado que esto sirva como referente, siendo fútbol semiprofesional. Tampoco su paso por la selección de Alemania, donde es difícil delimitar qué es un primer año y un segundo.

Su paso por el Bayern

La única gran referencia es el Bayern Múnich, con el que arrasó en su primer curso (segundo sextete de la historia, después del logrado por el Barça de Guardiola) y en su segunda temporada también ganó la Bundesliga, aunque en la Champions fue superado por el PSG, en una eliminatoria de cuartos en la que los alemanes fueron superiores en lo colectivo, pero que decidió la calidad individual de Neymar. También perdió en Copa contra un Segunda, el Kiel, en los penaltis, lo que sí puede considerarse un batacazo. Hay un bajón, pero la Orejona no se levanta todos los años y en cualquier caso se puede decir que Flick tuvo un segundo año más atascado, no que sus segundos años son más difíciles, en general. Fue una temporada aquella con el Bayern en la que tuvo problemas serios con el por el entonces director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

Joan García y Rashford

Para afrontar esta reválida en el Barcelona, Flick contará con la misma plantilla, más algunos refuerzos. De hecho, el once tipo en principio no variará en exceso respecto a la temporada pasada, salvo lesiones o que futbolistas como Rashford, uno de los fichajes estrella; Fermín, en pleno ascenso; o Gavi se ganen el sitio. La gran novedad estará en la portería, con Joan García, y en uno de los puestos de central, por la marcha de Iñigo Martínez, con Araujo en la «pole» para ser el sustituto, hasta que el balón ponga a cada uno en su sitio.

FC Barcelona A. Cruz La Razón

Es lo mismo, pero no es igual

La dificultad de los segundos años de la que se habla habitualmente es sobre todo psicológica, por lo que dice el tópico de que llegar es difícil, pero más lo es mantenerse: la capacidad del entrenador para convencer a unos jugadores que son los mismos, pero que ya no son igual. Han ganado la Liga y la Copa, puede que hasta alguno conquiste el Balón de Oro, ya han demostrado su calidad, pero la idea de fútbol que tiene Flick no es sostenible sin compromiso colectivo y piernas para presionar. Flick persigue lo que no logró Xavi, a quien el equipo se le cayó tras haber levantado el título la Liga. Las sensaciones en pretemporada han sido buenas, pero sin rivales de peso en Asia. El Como tampoco dio la talla en el Gamper.