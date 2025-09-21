Barcelona - Getafe, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Este domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas, el FC Barcelona recibe al Getafe CF en el Estadi Johan Cruyff, en el partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El enfrentamiento mide a dos de los mejores conjuntos del inicio de temporada, situados en la parte alta de la tabla, con el Barça segundo con 10 puntos y Getafe sexto con 9 puntos.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, afronta el duelo tras imponerse con claridad al Valencia (6-0) y lograr una importante victoria en Champions League contra el Newcastle (1-2) con un doblete de Marcus Rashford. Sin embargo, el entrenador alemán no podrá contar con Lamine Yamal por tercera jornada consecutiva, junto a otras bajas relevantes como Balde, Ter Stegen y Gavi. A pesar de ello, el conjunto culé mantiene su ambición de seguir en la senda del triunfo y recortar distancia con el Real Madrid, que domina la tabla invicto.

Entrenamiento del FC Barcelona Andreu Dalmau Agencia EFE

Por su parte, el Getafe, bajo el mando de José Bordalás, continúa sorprendiendo con un arranque sólido que incluye tres victorias y una sola derrota en cuatro partidos. Su estilo pragmático y defensivo, con transición rápida y contundencia ofensiva, ha colocado al equipo azulón en posiciones europeas, despertando respeto entre sus rivales. Bordalás alineará casi con plantilla completa, sin bajas significativas para este choque.

Tácticamente, el Barça apuesta por un esquema 4-3-3 ofensivo, con alta posesión y presión intensa, y la dupla Lewandowski-Raphinha como sus principales referentes en ataque. El Getafe se mantiene fiel a un 5-4-1 defensivo que se adapta a un 3-5-2, buscando aprovechar los contragolpes y el juego aéreo. Este será un verdadero choque de estilos, marcado por la impecable trayectoria del conjunto culé en casa frente a los azulones, donde nunca ha perdido en 22 encuentros oficiales.

Horario y dónde ver online TV el Barcelona - Getafe, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2, además de LaLiga TV Bar en Movistar Plus. También, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del FC Barcelona - Getafe CF

FC Barcelona

Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski.

Getafe CF

Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea