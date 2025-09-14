Directo
Barcelona - Valencia, en directo hoy: jornada 4 de LaLiga EA Sports, en vivo
Tras el pinchazo ante el Rayo, los de Flick buscan una victoria ante el Valencia que les permita seguir en lo más alto de la tabla
FC Barcelona - Valencia CF: jornada 4 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Comienza el calentamiento del Barça
Hugo Duro, la referencia del Valencia en el Johan Cruyff
Si el Valencia quiere dar la sorpresa en Sant Joan Despí, gran parte de sus opciones pasarán por Hugo Duro. El delantero madrileño se mantiene como referencia ofensiva en el sistema de Corberán, acompañado por Danjuma, y llega con la confianza intacta tras un inicio de temporada en el que ha mostrado instinto y capacidad de sacrificio.
Con un rival mermado en defensa y obligado a alinear una zaga con varios cambios, Hugo Duro puede convertirse en el factor sorpresa. Para un Valencia que no gana en territorio culé desde hace casi una década, la efectividad del '9' será clave para transformar la intención en puntos reales.
Un Valencia completo que busca romper su maleficio en Barcelona
Por primera vez en mucho tiempo, Carlos Corberán puede mirar al banquillo y encontrar todas sus piezas disponibles. El regreso de Diakhaby, la recuperación de Almeida y la vuelta de Thierry Correia ofrecen un aire de normalidad que el Valencia llevaba meses sin disfrutar. Es un detalle menor en la rutina de otros equipos, pero para los che representa un punto de inflexión
Rashford, Ferran y Bardghji: el nuevo tridente del Barcelona
El plan de Flick pasa por ubicar a Ferran Torres como delantero centro, respaldado por dos extremos con perfiles distintos: Marcus Rashford por la izquierda y Roony Bardghji por la derecha. El valenciano llega en un gran momento de confianza, convertido en goleador en los últimos compromisos y ahora con la responsabilidad de ser la referencia ofensiva en ausencia de Lewandowski y Lamine Yamal.
Rashford aporta potencia y desborde por el costado, mientras Bardghji representa el descaro de la juventud en el otro ala. La combinación mezcla experiencia, velocidad y gol, un tridente diseñado para presionar la salida del Valencia y explotar cualquier espacio que deje la zaga
Historial reciente entre Barcelona y Valencia
El dominio culé ha sido total en los últimos enfrentamientos. En la temporada pasada, el Barcelona endosó dos goleadas que marcaron a fuego al Valencia, un 7-1 en Montjuic en Liga y un 0-5 en Mestalla en la Copa del Rey. En total, los culés acumulan ocho partidos consecutivos sin perder contra los che, con un balance de seis victorias y dos empates en ese periodo.
En el cómputo general de Primera División, la diferencia también es amplia, 91 triunfos para el Barcelona, 43 para el Valencia y 46 empates en 180 encuentros. Para los de Corberán, romper esa tendencia supondría más que tres puntos, sería acabar con casi una década sin ganar en feudo azulgrana, donde la última victoria liguera data de 2016.
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL VALENCIA!!!
¡¡¡ESTÁ ES LA ALINEACIÓN DEL BARÇA!!!
Los árbitros de este partido
- Árbitro principal: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear)
- VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité de Tenerife)
- AVAR: Alejandro Quintero González
- Asistentes: Guadalupe Porras Ayuso y Alejandro Estévez Iglesias
- Cuarto árbitro: Francisco Javier Expósito
Marc Bernal, el regreso más esperado en el Barcelona
La mejor noticia para el Barça llega desde la enfermería. Marc Bernal, centrocampista de 18 años, vuelve a una convocatoria más de un año después de romperse el ligamento cruzado y el menisco en un partido ante el Rayo Vallecano. Han pasado 382 días de recuperación y trabajo silencioso para que el canterano pueda volver a pisar un banquillo del primer equipo, un proceso que en el club definen como ejemplar por su esfuerzo y disciplina.
Hansi Flick confirmó que no será titular, pero sí tendrá minutos si el partido lo permite. "Es el próximo paso en su proceso de volver a jugar. Estamos muy contentos con lo que vemos en los entrenamientos", apuntó el alemán. Para el vestuario, la vuelta de Bernal representa un impulso anímico en medio de tantas bajas, y para la afición culé, la esperanza de ver crecer a otro talento surgido de La Masia en una temporada que necesitará mucho fondo de armario.
De Valencia a Barcelona
El Johan Cruyff, sede improvisada para el partido
Nunca antes el primer equipo masculino del Barcelona había jugado un partido de Liga en el Estadi Johan Cruyff. Lo que hasta ahora era la casa del filial y del equipo femenino se convierte hoy en escenario de Primera División, en una cita que pasará a la historia por lo atípico. El contraste es enorme, de un Camp Nou en obras con capacidad para más de 80.000 personas a un estadio reducido a 6.000 localidades, donde cada asiento ha cobrado un valor especial.
La decisión de LaLiga de autorizar esta sede con un permiso excepcional, tras los trabajos de adecuación tecnológica, ha generado debate. Carlos Corberán lo calificó como una situación "atípica" y "no acorde al prestigio de la competición", recordando que los más afectados son los aficionados. El partido, más allá de lo futbolístico, se disputará en un ambiente íntimo que condiciona la narrativa de la jornada y añade una capa de singularidad al clásico enfrentamiento.
El Barça, huérfano de Lamine Yamal y ante menos culés que nunca
Sin Lamine Yamal, baja por unas molestias en el pubis y que Hansi Flick aprovechó para mandar un recado a Luis de la Fuente sobre el cuidado del canterano, y en el Estadio Johan Cruyff, ante 6.000 espectadores, el Barcelona recibe al Valencia obligado a ganar después de la victoria del Madrid en San Sebastián. Lo de Lamine se añade a las ausencias de Ter Stegen, Balde, De Jong y Gavi. Si a eso se le añade el desgaste de los internacionales, el once culé puede contar con novedades como Gerard Martín, Casadó o Roony Bardghji.
Más allá de los nombres, está por ver si el Barça reaccionará a nivel colectivo tras un inicio de curso en el que ha sumado dos victorias y un empate, pero se ha mostrado frágil en defensa y menos agresivo, razón por la que Flick ya dio un toque de atención tras sumar sólo un punto en Vallecas al asegurar que «los egos matan el éxito» y ha insistido en que «no basta con jugar al 70 por ciento»...SEGUIR LEYENDO
Barcelona - Valencia, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports
El Camp Nou sigue en obras y, pese a que el club esperaba reabrir parcialmente el estadio, la licencia municipal aún no ha llegado. La alternativa habitual, Montjuic, tampoco estaba disponible al coincidir con un concierto de Post Malone. La consecuencia es que el Barça jugará su primer partido de Liga como local en el Estadio Johan Cruyff, dentro de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
El partido entre Barcelona y Valencia, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará hoy, domingo 14 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Johan Cruyff.
El encuentro será transmitido en directo a través de...VER AQUÍ
Un estreno atípico para abrir la noche del domingo
El Barcelona y el Valencia se miden en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en un escenario poco común, el Estadi Johan Cruyff, con apenas 6.000 asientos, convertido en sede improvisada por la imposibilidad de reabrir el Camp Nou y la coincidencia de un concierto en Montjuic. El contexto añade un aire de excepcionalidad a un partido que siempre genera expectación, más aún después de lo vivido la pasada temporada.
El Barça llega con más dudas que certezas tras el empate en Vallecas y con una lista de ausencias que golpea fuerte a Flick. La lesión de Lamine Yamal se suma a las bajas de Ter Stegen, Balde, De Jong y Gavi, lo que obliga al entrenador alemán a recurrir a soluciones de emergencia. En la clasificación, los azulgranas marchan cuartos con 7 puntos y necesitan un triunfo que les permita seguir el paso del Real Madrid, ya lanzado en lo más alto.
El Valencia aterriza con otra cara, reforzado tras golear 3-0 al Getafe y con la plantilla al completo por primera vez en meses. Corberán recupera efectivos clave y encara el choque con un objetivo, dar continuidad a la buena imagen del último encuentro y romper con la larga sequía de victorias en territorio culé, donde no ganan desde hace casi una década. Para los 'che', este partido representa tanto un desafío como una oportunidad.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, en esta ocasión nos espera lo que parece será un gran partido, Barcelona y Valencia se enfrentan en la jornada 4 de LaLiga EA Sports.
