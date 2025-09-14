Barcelona - Valencia, en directo hoy: jornada 4 de LaLiga EA Sports, en vivo

Si el Valencia quiere dar la sorpresa en Sant Joan Despí, gran parte de sus opciones pasarán por Hugo Duro. El delantero madrileño se mantiene como referencia ofensiva en el sistema de Corberán, acompañado por Danjuma, y llega con la confianza intacta tras un inicio de temporada en el que ha mostrado instinto y capacidad de sacrificio.

Con un rival mermado en defensa y obligado a alinear una zaga con varios cambios, Hugo Duro puede convertirse en el factor sorpresa. Para un Valencia que no gana en territorio culé desde hace casi una década, la efectividad del '9' será clave para transformar la intención en puntos reales.