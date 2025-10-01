Borussia Dortmund - Athletic Club hoy: horario y dónde ver online TV, Champions League 2025

El Athletic Club visita este miércoles suelo germano para enfrentarse al Borussia Dortmund en el partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 25/26. Los leones afrontan su segundo partido europeo con el objetivo de lograr sus primeros puntos en la competición continental.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde no atraviesa el mejor comienzo esta temporada y quieren dejar atrás un septiembre que ha dejado 5 derrotas y un empate. Una de ellas contra el Arsenal, a quien se enfrentaron en la primera jornada cayendo por 0-2 en San Mamés. Esta noche en Dortmund esperan encontrar su mejor versión. No podrán contar con Berenguer, Prados, Nico Williams y Vesga, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones; ni Yeray, sancionado.

Por su parte, el Borussia Dortmund sigue invicto esta temporada. Un empate contra el St. Pauli en Bundesliga ha sido el único tropiezo para los negriamarillos, segundos en la clasificación solo por detrás del Bayern Múnich. En Champions, los alemanes vivieron el encuentro más alocado de la jornada: un partido frente a la Juventus que se le escapó al Dortmund tras ir ganando en el descuento 2-4 y que terminó con un empate 4-4. Esta noche, los de Nico Kovac quieren sumar su primera victoria del campeonato. Anselmino, Emre Can, Campbell, Duranville y Süle serán bajas para el partido contra el Athletic.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Borussia Dortmund - Athletic Club?

El encuentro de la segunda jornada de Champions League entre Borussia Dortmund y Athletic Club se disputará en el Signal Induna Park este miércoles 1 de octubre a las 21 horas (horario peninsular español). Arbitrará el encuentro el polaco Szymon Marciniak.

¿Dónde ver online y TV en directo el Borussia Dortmund - Athletic Club?

El duelo entre el Borussia Dortmund y Athletic Club se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar Plus+, en sus canales M+ Liga de Campeones 2 (M61, O116) y LaLiga TV Bar.

Además, podrás seguir online el encuentro con la mejor previa y todo lo que suceda en Dortmund en el minuto a minuto de LA RAZÓN.