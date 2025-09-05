El Brasil de Ancelotti vuelve a las alturas

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes encarrilaron este jueves una exhibición de Brasil (3-0) en el estadio Maracaná que le catapultó con 28 puntos al segundo puesto de las eliminatorias del Mundial y agudizó la depresión de Chile, que con 10 puntos de 51 posibles yace en el último puesto.

La Roja bien que se las arregló para dificultarle las cosas a la Canarinha, que solo pudo romper el equilibrio con un gol del delantero del Chelsea Estevao en el minuto 38.

Muy poca emoción en un acto para un público entusiasta que quiere más de su equipo bajo la batuta del italiano Carlo Ancelotti, pero la verdeamarela dejó el resto de su pólvora para la recta final del segundo tiempo.

Remontada en cinco minutos

En solo 5 minutos de intervalo, el ariete del West Ham Lucas Paquetá (m.72) y el centrocampista del New Castle Bruno Guimaraes (m.76) sellaron la goleada, aunque el segundo puesto de Brasil, si bien maquilla el mal comienzo en las eliminatorias, está muy lejos del alcance de su más enconado rival, Argentina, que lidera con 38.

Brasil comenzó presionando desde el primer minuto y en los primeros compases tuvo claras oportunidades con Gabriel Martinelli y con Estêvão, que falló al intentar dar un giro dentro del área.

Con Raphinha moviéndose por toda la cancha y como responsable por los cobros de todas las faltas y tiros de esquina, los locales prácticamente arrinconaron a los visitantes en su área y Chile se limitó a intentar contragolpes.

La asociación de Estêvão en la punta izquierda y de Raphinha por el centro permitió a Brasil generar varias jugadas de peligro que fueron neutralizadas por la defensa chilena.

Pese al amplio dominio brasileño, con el 60 % del control de balón y seis finalizaciones contra ninguna chilena, La Roja por poco abre el marcador en el minuto 22 en un contragolpe en que Brereson quedó cara a cara con Alisson antes de que Marquinhos se recuperara y lo neutralizara y antes de que el árbitro pitara un fuera de lugar.

Tras una fuerte presión brasileña, con varias finalizaciones seguidas rechazadas por la defensa chilena, Brasil se puso en ventaja en el minuto 38 con una jugada por la izquierda y luego de que Estêvão aprovechara en la línea el balón dejado por Vigouroux tras un globo de Raphinha.

Fue el primer gol del delantero de 18 años del Chelsea en su sexto partido con la selección brasileña. Chile se salvó de perder a Maripán expulsado luego de una falta sobre Wesley en la que fue sancionado con la roja, que el árbitro cambió a amarilla tras consulta al VAR.

En el último minuto de reposición, Alisson rechazó dentro del área un balón cabeceado por Paulo Díaz que por poco le permite a Chile empatar, pero el árbitro anuló la jugada por fuera de lugar- Brasil mantuvo su amplio dominio en el segundo tiempo, con muchos pases y penetraciones, pero las finalizaciones de sus atacantes se chocaron con la barrera montada por Chile dentro de su área.

Las dificultades de Brasil para ampliar animaron a los chilenos, que cada vez entraron más en el juego, redujeron el dominio local y arriesgaron sus primeros disparos directos contra Alisson.

Pero la entrada de Luiz Henrique le dio un nuevo ánimo a la Canarinha, que consiguió ingresar con más peligro y profundidad.

Fue precisamente una jugada de Luiz Henrique, que evadió a varios rivales, invadió el área y asistió al recién ingresado Lucas Paquetá en el minuto 72.

Tan solo cuatro minutos después Bruno Guimarães amplió el marcador al aprovechar un rebote de un disparo de Luiz Henrique, que nuevamente invadió el área tras evadir varios defensas chilenos.