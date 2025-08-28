La brutal bronca entre un colaborador del Chiringuito y "el negro de Vox": "Despojo fascista..."

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones, Alfredo Duro, sufrió el pasado lunes un aparatoso percance en los encierros de San Sebastián de los Reyes conocido popularmente como “el Pamplona chico” debido a la magnitud y tradición del evento. El incidente lo dio a conocer un tuit de El Chiringuito, el programa donde colabora, "Nuestro Duro ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes. ¡Recupérate pronto, amigo!", escribieron.

Al parecer, mientras corría, tropezó al girar una curva y chocó contra una valla de protección, lo que le hizo perder el equilibrio. En el suelo, fue arrollado por uno de los bueyes que encabezaban la carrera.

La situación fue comentada horas más tarde en el programa de Josep Pedrerol, que quiso restar dramatismo y al mismo tiempo lanzar una advertencia a su colaborador: “Ha sido una leche guapa, pero se va a recuperar. Qué faena, Alfredo, no tenemos edad para estas cosas. Hay que estar más tranquilos”, dijo entre risas el presentador.

El propio Duro intervino poco después en el programa desde el Hospital La Paz de Madrid, donde permanece ingresado. Con oxígeno y vías, apareció sonriente en un vídeo grabado para los espectadores del programa. “Estoy francamente bien. Esto del oxígeno es casi un detalle, podría quitármelo, pero no quiero que me riñan las enfermeras. Hoy todo el mundo me echa la bronca”, comentó.

El periodista quiso dejar ayer otro apoyos a los sanitarios en sus redes sociales. "Los recortes en la Sanidad pública de Madrid no cesan. Ayer comenzó la huelga de los servicios de urgencias de La Paz, donde he sido atendido de maravilla gracias al esfuerzo de sus sanitarios. Están superados por la falta de medios pero salen adelante. Esto no puede seguir así!" escribió duro en su perfil de Twitter.

Despojo fascista

Un mensaje que no ha pasado desapercibido para el conocido simpatizante de VOX, Bertrand Ndongo, más popularmente conocido como "El Negro de Vox", que no tardó en responderle propiciando un enganchón viral con el periodista.

"La vida en este caso, se la debes a FRANCO por construir ese hospital. No sé por qué no fuiste a uno de “La República”. La falta de medios es porque tus amigos rojos se gastan el dinero del contribuyente en putas, fiestas drogas… Por cierto, nunca te he visto quejarte de toda esa corrupción", escribió el simpatizante de la ultraderecha.

Ante lo que el periodista estalló mostrando su enfado. "A ver, despojo fascista. Si quieres hacer el imbécil y el analfabeto conmigo sube el nivel porque de putas y todo lo demás la autarquía creada por ese asesino al que tanto admiras tenía un máster insuperable. Tu gentuza jamás te habría dejado llevar un micrófono en este país", escribió el periodista.

La trifulca viral no ha tardado en correr como la pólvora en "X" con más de 100.000 visualizaciones y decenas de comentarios.