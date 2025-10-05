Brutal enfado por lo que ocurrió durante el homenaje del Athletic a Palestina: "Es pornográfico..."

El Athletic frenó su mala racha de seis partidos sin ganar, cuatro de ellos de Liga en los que solo sumó un punto, con una victoria en San Mamés ante el Mallorca (2-1) merecida y clara en el juego pero que se le complicó en el tramo final. Cuando parecía asegurado el triunfo bilbaíno con un penalti transformado por Iñaki Williams en el minuto 9, un centro-chut afortunado de Samu Costa en el 77 equilibró el encuentro.

Pero fue capaz de rehacerse el equipo de Ernesto Valverde y el joven Alejandro Rego puso el 2-1 y restableció la justicia en el marcador en el 82 rematando raso en el área un centro de Jesús Areso.

Con estos tres puntos el Athletic suma 13 y se incorpora de nuevo, aunque provisionalmente, a los puestos europeos.

Un polémico gesto

Sin embargo, esta victoria ha quedado totalmente eclipsada por el revuelo monumental en redes por lo ocurrido justo antes de rodar el balón. El club bilbaino, antes del partido ante el RCD Mallorca decidió mostrar su solidaridad con Palestina con la presencia en el césped de la exfutbolista Honey Thaljieh, que es embajadora del Athletic por su 125 aniversario y capitana y cofundadora de la selección de Palestina; junto a un grupo de once personas palestinas refugiadas en el Pais Vasco y representantes de UNRWA.

Censura de la Liga

El gesto fue apoyado con entusiasmo por la grada que aplaudió mayoritariamente la iniciativa de su club, sin embargo nada de esto pudo verse en televisión donde lo único que se vio fueron imágenes del exterior del estadio. Una "censura" que ha sido duramente criticada en redes sociales donde los aficionados no han dudado en disparar contra Tebas al que acusan de ser un ultraderechista con vínculos económicos con Israel.

Mientras muchos se mostraban orgullosos como la periodista Silvia Intxaurrondo otros denunciaban un gesto casi "pornográfico".

"La retransmisión en directo de TV no ha mostrado ni una sola imagen, del homenaje, y apoyo del Athletic a Palestina. Durante el mismo ha mostrado imágenes del exterior de San Mamés, y del público aplaudiendo, no sé sabe a quién. La Liga de Tebas", denunciaba el Perfil Support Athletic en "X" y a partir de ahí las reacciones no se hicieron esperar.

"Alguien debería investigarlo. Esto ya es pornográfico...", "¿Qué puedes esperar de un fascista como Tebas?" o "No tienen vergüenza...." son algunos de los indignados comentarios que inundaron las redes.

Sin embargo, tampoco faltaron aquellos que afearon al Athletic no haber realizado en toda su historia un homenaje similar a las víctimas de ETA. "También censuran las imágenes de los homenajes a las víctimas del terrorismo etarra... Ah no, que para ellas no hay homenaje" o "Sois unos sinvergüenza que solo mezcláis fútbol y política cuando os interesa..." fueron algunos de los mensajes que afearon el gesto del Athletic en redes sociales.