La casa de Vinicius sufre un incendio al arder la sauna

Un incendio, presuntamente de origen eléctrico, ha afectado este jueves, sobre las 11 de la mañana a la casa del futbolista del Real Madrid Vinicius Junior en la urbanización La Moraleja, y hasta ese lugar se han desplazado dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, según ha adelantado Telemadrid

Se habría quemado la sauna por un fuego supuestamente de origen eléctrico -según las primeras investigaciones- que ha afectado a toda la estancia. El humo también ha afectado a la planta superior. La sauna está en el sótano, en la planta -1.

Según el citado medio, los bomberos se encuentran ventilando las estancias. No hay heridos ni intoxicados y el futbolista Vinicius no se encontraba en ese momento en el chalet.

El brasileño se encuentra concentrado con su selección en Seúl a las órdenes de Carlo Ancelotti. Brasil se medirá a Corea del Sur el día 10 de octubre y a Japón el próximo día 14.