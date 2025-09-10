El Celta se vuelca contra los incendios con un partido benéfico

El Celta jugará el próximo miércoles 8 de octubre un partido benéfico en Balaídos contra una selección de futbolistas de Ourense para recaudar fondos que se destinarán a la reforestación de los montes de la provincia de Ourense.

En colaboración con la Federación Gallega de Fútbol y la UD Ourense, la entidad presidida por Marian Mouriño ha lanzado la iniciativa 'Xuntos contra o lume' como respuesta a los devastadores incendios forestales que han arrasado los montes gallegos, especialmente en la provincia de Ourense.

"Queríamos aportar nuestro granito a través del fútbol. Queremos que este partido demuestre que en Galicia estamos todos unidos, que todos vamos a una cuando las cosas no van bien", señaló la presidenta del Celta, que agradeció la predisposición del cuerpo técnico que lidera Claudio Giráldez a jugar este partido a pesar de la carga de partidos que tendrán por su participación en la Liga Europea.

"Este es el Celta que nos representa, un Celta gallego, con identidad y comprometido con sus raíces. Vamos a demostrarle a todo el mundo la fuerza y la identidad que nos identifica", incidió. Por su parte, Carlos Cao, director de relaciones institucionales del club vigués, hizo hincapié en que este es "un proyecto abierto a que colabore toda Galicia", por eso se habilitará una Fila 0 y una cuenta bancaria en la que se podrán hacer diferentes donaciones.

Las entradas para este partido benéfico tendrán un precio único de 10 euros y saldrán a la venta el próximo lunes a partir de las 12.00 horas en la página web del Celta. Carlos Cao, además, avanzó que el Celta no vestirá su tradicional equipación porque ambos equipos vestirán "unas camisetas diseñadas especialmente para la ocasión", las cuales saldrán a la venta "unos días antes" del encuentro.

"Al final del partido todas las camisetas serán firmadas por los jugadores para que luego se puedan subastar", manifestó el directivo del Celta, a quien le gustaría "poder completar" el aforo de Balaídos porque eso sería "algo fantástico". En la presentación de este partido también han estado presentes dos de los jugadores de la primera plantilla del Celta, el ourensano Hugo Álvarez y el canterano Hugo Sotelo.

"En cuanto recibimos la propuesta todos comentamos que el fin era muy justo y necesario. A mí, personalmente, me afectó porque fue en mi tierra. Estamos con ganas de participar en este proyecto, que la afición responda y que podamos ayudar entre todos", apuntó Hugo Álvarez.

"Como gallegos y jugadores del primer equipo del Celta tenemos la responsabilidad de participar en este tipo de iniciativas. Esperamos que con la ayuda de todos podamos devolver a su estado anterior las zonas afectadas por el fuego", explicó Sotelo, quien recordó que su pareja es de Xinzo de Limia (Ourense).