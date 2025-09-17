Las explicaciones de Simeone tras irse a por un aficionado que le hizo una peineta después del gol de Van Dijk

En Anfield Road los hinchas están pegados a los banquillos. Apenas hay un par de metros entre los entrenadores y la grada. Todo lo que sale del público se oye perfectamente por parte de los suplentes y de ambos entrenadores. Y el Cholo Simeone aseguró al final del partido que "algún aficionado se tiró todo el partido insultándome. Y cuando marcaron el gol de la victoria siguió insultando. Celebraba el gol y seguía insultando". El Cholo se fue a por él. El hincha inglés le dedicó una peineta y el entrenador del Atlético de Madrid fue expulsado por el colegiado italiano.

"Ojalá pueda un equipo como el Liverpool localizar a quien ha protagonizado esto y tome medidas. Ha habido insultos todo el partido y un gesto al final incluido. Yo lo tengo que hacer es estar en calma y soportar todos los gestos y todas las situaciones. Hay que soportarlo", reflexionaba Simeone en Movistar +.

Y luego pasó a desmenuzar la derrota: "El primer gol nos sacó de lo planeado. El segundo fue un golazo y a partir de ahí empezaron los chicos a igualar el partido. Empezamos a generar y nos metimos en el partido. En el segundo tiempo subimos el nivel desde el juego y desde la tranquilidad y tuvimos el partido en el filo. Pero luego llegó el golazo de Van Dijk que nos deja con el sabor amargo, pero con el espíritu que hay que tener para jugar en el Atlético", aseguró el Cholo.

"Lo mejor es que ha aparecido el espíritu que necesitamos y el espíritu que hay que tener para jugar en el Atlético de Madrid. Hay muchos chicos que están llegando y hemos jugado en un campo difícil y ante un equipo que ataca mucho. Después del principio no parecía que fuese a llegar nada buen y fuimos capaces de trabajarlo bien", concluyó Simeone.

Arne Slot también comentó la expulsión de Simeone en la prolongación. "No ví bien qué es lo que sucedió cerca del final del partido, pero debemos aprender de esto al menos uno o dos cosas. Sacar conclusiones de lo que ha sucedido".