Oblak se quedó sin celebración

Poco antes de que el coronavirus lo parase todo, Oblak y Marcos Llorente fueron los héroes del Atlético en la eliminación del Liverpool en los octavos de final en 2020. El esloveno cumplió ayer en Anfield Road 500 partidos en la portería rojiblanca. Debutó el 16 de septiembre de 2014 contra el Olympiacos con una derrota (3-2) y en el estreno de este curso en la Champions no pudo repetir su excepcional partido del 11 de marzo de 2020 (2-3).

El balcánico es el mejor guardameta de la historia del club, el que más encuentros imbatido ha conseguido y el que más ha jugado, ya por los 500 choques, desde marzo de 2014 ya como el cancerbero indiscutiblemente titular en el plan del Cholo Simeone, después de un primer periodo de ocho meses como suplente, recién llegado del Benfica por 18 millones de euros. Fue el traspaso más caro de un portero.

Sólo dos futbolistas (Koke Resurrección y Adelardo Rodríguez) sobrepasan los 500 partidos a los que ha llegado Oblak, el jugador extranjero también con más choques con el conjunto madrileño.

Oblak es una pieza indispensable en la historia reciente del Atlético, con el que ha sido campeón en cuatro ocasiones, en LaLiga 2020-21, en la Liga Europa 2017-18, en la Supercopa de Europa de 2018 y en la de España de 2014, las tres primeras como titular absoluto. Aparte de los trofeos colectivos, Jan Oblak también ha conseguido un hito en LaLiga EA Sports a lo largo de esos 500 partidos con el Atlético, como el único portero que ha sido el menos goleado en esa competición en seis temporadas, la última el pasado ejercicio.

En la Liga de Campeones, el encuentro ante el Liverpool fue el número 95 de Jan Oblak, con 99 tantos encajados. Permaneció imbatido en 37, aunque sólo pudo dejar la portería a cero en diez de los últimos 49.

El pésimo arranque de partido de los rojiblancos marcó la actuación de Oblak. No pudo hacer mucho en los goles de Robertson y Salah. El poste izquierdo le salvó en la segunda parte del segundo tanto del egipcio.