Una chanza en el examen de una universidad catalana cabrea a los aficionados del Espanyol: "Nivel muy bajo"

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se ha visto envuelta en una polémica tras la difusión de una imagen que muestra una pregunta de examen del grado en Periodismo con una referencia considerada ofensiva hacia el club RCD Espanyol.

En la prueba, redactada en catalán, se incluye como opción de respuesta el término “El Espanyol de Cornellà”, una expresión que muchos aficionados consideran peyorativa y utilizada para ridiculizar al equipo.

La frase aparece en el contexto de una pregunta sobre el Premio Planeta 2023, junto a otras opciones sin relación directa, lo que ha sido interpretado como una burla gratuita. Además, en otra cuestión del mismo examen, se formula una pregunta sobre el presidente del club, repitiendo la expresión “El Espanyol de Cornellà”, en lugar de su denominación oficial.

La reacción no se ha hecho esperar. Diversos seguidores del Espanyol han calificado el contenido como “lamentable” y “de nivel muy bajo”, cuestionando el rigor académico y el respeto institucional de una universidad pública. También se ha abierto el debate sobre el uso de estereotipos y referencias despectivas en entornos educativos, especialmente cuando se trata de entidades históricas del deporte español.

Hasta el momento, la universidad no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, aunque se espera que se pronuncie ante la creciente presión en redes sociales y medios deportivos.