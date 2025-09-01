Traspasos
Cierre del mercado de fichajes, en directo hoy: altas, bajas y última hora
Sigue la última hora del cierre del mercado de fichajes de hoy, 1 de septiembre, en las principales ligas europeas
Hoy llegamos al momento más esperado del verano futbolero: el cierre del mercado de fichajes en las principales ligas europeas. Una jornada de máxima tensión donde cada minuto cuenta, porque hasta la medianoche los clubes de LaLiga española, la Premier League y el resto de grandes competiciones podrán inscribir jugadores, cerrar operaciones sorpresa o incluso protagonizar giros inesperados en el último segundo.
En este directo repasaremos en tiempo real las últimas incorporaciones, rumores de última hora y movimientos clave que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Analizaremos qué equipos han salido más reforzados, quiénes se han quedado cortos y qué fichajes se perfilan como las bombas de este cierre. Prepárate, porque la noche promete emociones fuertes.
Última hora del cierre del mercado de fichajes, en directo: LaLiga, Premier League...
Los horarios del cierre de mercado en Europa
A partir de las 19:00 horas cerrará el mercado de fichajes para la Premier League, mientras que será a las 20:00 horas para la Bundesliga, Ligue 1 y Serie A.
Por último, LaLiga concluirá con el mercado a las 23:59.
El Fenerbahce cierra el acuerdo por Ederson
El guardameta brasileño se marcha a Turquía y deja el Manchester City.
El destino final de Uche
El Crystal Palace será el destino final de Christantus Uche. El jugador viajó ayer a Londres para cerrar su fichaje, lo que le permitirá al Getafe poder inscribir al resto de jugadores de la plantilla.
Nicolás Jackson podría regresar al Chelsea
Después de que el club inglés cerrara la cesión de Nicolás Jackson al Bayern Múnich, el club pretende cancelar la operación tras la lesión de Delap.
Sin embargo, en las últimas horas se ha podido conocer como el delantero senegalés no quiere volver a Londres y ha decidido quedarse en Alemania.
No obstante, según las últimas informaciones Jackson está a punto de regresar al club, según el periodista Florian Plettenberg .
El Athletic espera la llegada de Laporte
El Athletic Club de Bilbao espera que, en las últimas horas, se resuelva el fichaje de Aymeric Laporte en lo que sería su regreso a Lezama.
"No tengo ni idea del tema del central. Todavía hasta que se cierre el mercado todos los equipos intentarán tener la mejor plantilla que puedan y veremos si lo podemos conseguir. Hasta que no se cristalizan las cosas no sabes cómo son. Veremos qué nos depara todo esto", declaraba Ernesto Valverde en rueda prensa.
