Cierre del mercado de fichajes, en directo hoy: altas, bajas y última hora

Hoy llegamos al momento más esperado del verano futbolero: el cierre del mercado de fichajes en las principales ligas europeas. Una jornada de máxima tensión donde cada minuto cuenta, porque hasta la medianoche los clubes de LaLiga española, la Premier League y el resto de grandes competiciones podrán inscribir jugadores, cerrar operaciones sorpresa o incluso protagonizar giros inesperados en el último segundo.

En este directo repasaremos en tiempo real las últimas incorporaciones, rumores de última hora y movimientos clave que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Analizaremos qué equipos han salido más reforzados, quiénes se han quedado cortos y qué fichajes se perfilan como las bombas de este cierre. Prepárate, porque la noche promete emociones fuertes.

Última hora del cierre del mercado de fichajes, en directo: LaLiga, Premier League...