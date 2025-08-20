Las cinco claves por la que Mbappé es el nuevo líder del Real Madrid

El curso pasado, Mbappé empezó en el Real Madrid con timidez. Era el nuevo en un equipo que había sido campeón de Europa y de LaLiga. Pasó meses sombríos y lleno de dudas, que con el tiempo se fueron disipando. Esta temporada, contra Osasuna, Kylian fue el mejor, el único que encontró la manera de hacer daño a la cerrada defensa rival. Ligero, rápido y con el diez a la espalda fue el futbolista que se esperaba en el Bernabéu, el que lidera a un equipo: «Creo que Mbappé, después del año pasado y hacer muchísimas cosas buenas, quiere más. No sé si es por el número o por su ambición de ganar, pero sientes que quiere dar un mayor rendimiento individual y colectivo», explicaba después del encuentro Xabi Alonso.

1. Líder en regates

Cuando el entrenador sacó al campo a Gonzalo, lo hizo quitando a Vinicius y dejando la banda izquierda a Kylian. La jugada que acabó en el penalti fue por la derecha. «Me siento bien, pero lo más importante es ayudar al equipo ofensiva y defensivamente. El resto va a pasar y vamos a ganar partidos», contaba el francés al acabar el choque, en los pasillos del Bernabéu. Fue el futbolista del partido que más regates intentó; 14 y al que más le salieron: 8;

2. Su zona en el campo

Y por supuesto, fue quien más veces remató (6 veces, el segundo fue Tchoumaneni, que lo intentó 3 veces) y si se observa su mapa de calor se ve que ocupó intensamente, la zona de ataque izquierda del Real Madrid.

3. El único con profundidad

Frente al Mbappé melancólico que empezó el año pasado, la afición blanca se ha encontrado, en este comienzo de proyecto un delantero muy dinámico, que ocupa todas las partes del campo y que parece el líder del equipo. Es como si hubiese soltado amarras, dispuesto a liderar a un equipo que necesita un jugador que marque las diferencias cuando el rival se encierra. «No hemos tenido mucho tiempo para preparar esto. Esperábamos un poco más alto a Osasuna por lo que habíamos visto en su pretemporada. Contra un bloque bajo no hemos podido entrenar demasiado en estas dos semanas», explicaba Alonso.

Fue un Madrid aplicado defensivamente y bastante romo en ataque. Fue Mbappé el que le dio profundidad, sobre todo con jugadas individuales. Jugadas de número 10. «Quiere inspirar a los que tiene a su alrededor. Si eso ayuda con el número, pues fantástico. Se sienten esas ganas en el día a día y contra Osasuna ha generado estas jugadas diferentes que son decisivas», explicaba Xabi Alonso acerca de lo que le puede dar el fútbol del francés.

4. Algo más aplicado

Durante el partido, desde la banda, Xabi repetía movimientos con la mano: a los defensas para que se adelantaran cuando el equipo atacaba y a los delanteros, para que se retrasasen. Alguna vez tuvo que indicar a Mbappé qué posición tenía que ocupar cuando los defensas de Osasuna sacaban la pelota. «El míster quería que tuviéramos mucho control del balón. Jugar en campo contrario y de un lado al otro para que el otro equipo corra y nos deje espacio», explicaba Mbappé. «Lo hemos trabajado toda la semana. Lo hemos hecho bien. Hay cosas que podemos mejorar, porque es el primer partido de la temporada y acabamos de volver de vacaciones. Vamos a seguir mejorando».

5. Cambio de dorsal lleno de intención

Como suponía Xabi, puede que cambiar el número de la camiseta haya sido el empujón definitivo para que Mbappé tome el mando del equipo. Aunque Carvajal es el capitán y el alma del vestuario, ahora mismo no es titular seguro, mientras que hay muy pocas dudas de que Kylian va a jugar todos o casi todos los partidos. El 10 es el número que llevaba Modric y es el que se reserva para el futbolista que va a marcar diferencias y que va a ser un referente en el campo, pero también en la tienda donde se venden camisetas.

«Es especial, un número importante aquí. Llevé el 9, que también lo era. He tenido la suerte de tener dos dorsales importantes en dos temporadas, pero lo más importante es jugar aquí, en el Bernabéu, con el Real Madrid», explicaba Mbappé, que se explica muy bien en español, pero apenas deja traslucir nada.

Lo que cuenta, de todos modos, es lo que sucede en el campo. Y si el Madrid ha empezado sin preocupaciones LaLiga es porque su diez está dispuesto a rendir como el número que lleva a su espalda le exige.